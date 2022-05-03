Эстония может отозвать подпись в договоре о границах с Россией

В 2005 г. Россия отозвала свою подпись под договорами о границе с Эстонией. Они закрепляют государственную границу по бывшей административной границе между РСФСР и Эстонской ССР с незначительной корректировкой. При ратификации договора парламент Эстонии внес в него поправки, признав действующим Тартуский мирный договор, что давало возможность Таллину предъявить территориальные претензии. Речь могла пойти о двух приграничных с Эстонией городах, поэтому подписи России под договором были отозваны.