Эстония может отозвать подпись в договоре о границах с Россией
Парламент Эстонии 3 мая рассмотрит предложение об отзыве подписи под пограничными договорами с Россией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на портал Delfi.
Предложение поступило от Консервативной народной партии. Речь идет о договоре, подписанном 18 февраля 2014 г. Россия «оккупировала» более 5% территории Эстонии, говорится в пояснительной записке к документу. Также депутаты отметили, что Москва постоянно атакует «политически и идеологически» Таллин и отзыв подписи позволит вернуться к урегулированию этого вопроса в рамках Тартуского мирного договора 1920 г.
Портал Delfi сообщает, что против отзыва подписи выступают Партия реформ и Центристская партия. Член Партии реформ Марко Михкельсон заявил, что действующее законодательство Эстонии не предусматривает такой процедуры, и выразил мнение, что такой шаг может стать провокацией с учетом нынешней геополитической ситуации. «Как члены Европейского союза и НАТО мы должны действовать ответственно», – отметил Михкельсон.
Последний раз вопрос территориальных претензий Эстонии к России поднял председатель эстонского парламенте Хенн Пыллуаас в январе 2021 г. Он заявил, что зафиксированная Тартуским мирным договором граница между Эстонией и Россией продолжает действовать и сегодня. Согласно договору, к Эстонии отходил нынешний Печорский район Псковской области и территории на правом берегу Нарвы, которые сейчас являются частью Ленинградской области. В 1944 г. эти территории вернулись к РСФСР.
В 2005 г. Россия отозвала свою подпись под договорами о границе с Эстонией. Они закрепляют государственную границу по бывшей административной границе между РСФСР и Эстонской ССР с незначительной корректировкой. При ратификации договора парламент Эстонии внес в него поправки, признав действующим Тартуский мирный договор, что давало возможность Таллину предъявить территориальные претензии. Речь могла пойти о двух приграничных с Эстонией городах, поэтому подписи России под договором были отозваны.
В 2019 г. Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала 5% эстонской территории и должна вернуть эти земли.