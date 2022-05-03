МВД Приднестровья подтвердило попытку теракта с помощью беспилотника
В Приднестровье предотвратили ночную попытку диверсии на телерадиоцентре «Маяк» с помощью беспилотника со взрывным устройством, сообщил телеканал ТСВ. МВД непризнанной республики подтвердило попытку теракта.
По данным телеканала, взрывное устройство должны были привести в действие дистанционно, грузовой дрон с 2 кг пластида и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью был нейтрализован.
«Пытались взорвать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр», — говорится в сообщении телеканала в Telegram.
Пресс-служба МВД Приднестровья в своем Telegram-канале сообщила, что беспилотник со взрывчаткой запустили с территории Украины, дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих. Ведомство подтвердило, что целью диверсии был вывод из строя оборудования радиотелецентра.
Обстановка в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) обострилась 25 апреля, когда из гранатомета было обстреляно здание министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе. После была зафиксирована атака на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывы двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк. На территории республики введен красный уровень террористической угрозы.
Все эти инциденты власти ПМР назвали терактами. Следственный комитет ПМР заявил, что как минимум в случае атаки на МГБ ее исполнители прибыли с территории Украины. Пострадавших в результате произошедшего нет. 27 апреля МВД республики подтвердило стрельбу со стороны Украины по направлению села Колбасна. Там расположен контролируемый российскими миротворцами самый крупный в Восточной Европе склад боеприпасов бывшей 14-й советской армии.
В Киеве назвали эти инциденты «провокациями». Президент Молдавии Майя Санду связала их с силами «внутри Приднестровья», которые «выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.