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Молдавия ответила на заявление о возможности Киева взять контроль над Приднестровьем

Ведомости

Молдавия видит только мирное урегулирование ситуации в Приднестровье. Об этом заявило Бюро по реинтеграции правительства страны в ответ на слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможности Киева захватить Приднестровье «по щелчку пальцев» в случае обращения Кишинева.

«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Молдавии, в пределах ее международно признанных границ»,— сообщили в Бюро реинтеграции (цитата по «РИА Новости»). В ведомстве подчеркнули неизменность позиции официального Кишинева с 2005 г., когда был принят закон об особом статусе Приднестровья.

Ранее сегодня Арестович заявил, что если Молдавия обратится к Украине, то ее вооруженные силы могут взять под контроль Приднестровье «по щелчку пальцев». По его словам, «сил для этого у ВСУ достаточно» и они «справились бы с этой задачей».

Сегодня же МВД Приднестровья подтвердило стрельбу со стороны Украины по направлению села Колбасна. Там расположен контролируемый российскими миротворцами самый крупный в Восточной Европе склад боеприпасов бывшей 14-й советской армии. Российский миротворческий контингент находится в ПМР с 1992 г. Ранее власти Приднестровья объявили до 10 мая «красный» уровень террористической опасности в связи с обстрелом из гранатомета здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе 25 апреля, атакой на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывом двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк. В атаке на здание МГБ Следственный комитет непризнанной республики подозревает лиц, проникших в ПМР с территории Украины.

В Киеве назвали эти инциденты «провокациями». Президент Молдавии Майя Санду связала их с силами «внутри Приднестровья», которые «выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.

Ранее по теме: В офисе Зеленского заявили о готовности захватить Приднестровье

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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