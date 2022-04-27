Молдавия ответила на заявление о возможности Киева взять контроль над Приднестровьем

Сегодня же МВД Приднестровья подтвердило стрельбу со стороны Украины по направлению села Колбасна. Там расположен контролируемый российскими миротворцами самый крупный в Восточной Европе склад боеприпасов бывшей 14-й советской армии. Российский миротворческий контингент находится в ПМР с 1992 г. Ранее власти Приднестровья объявили до 10 мая «красный» уровень террористической опасности в связи с обстрелом из гранатомета здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе 25 апреля, атакой на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывом двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк. В атаке на здание МГБ Следственный комитет непризнанной республики подозревает лиц, проникших в ПМР с территории Украины.



В Киеве назвали эти инциденты «провокациями». Президент Молдавии Майя Санду связала их с силами «внутри Приднестровья», которые «выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.