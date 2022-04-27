Молдавия ответила на заявление о возможности Киева взять контроль над Приднестровьем
Молдавия видит только мирное урегулирование ситуации в Приднестровье. Об этом заявило Бюро по реинтеграции правительства страны в ответ на слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможности Киева захватить Приднестровье «по щелчку пальцев» в случае обращения Кишинева.
«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Молдавии, в пределах ее международно признанных границ»,— сообщили в Бюро реинтеграции (цитата по «РИА Новости»). В ведомстве подчеркнули неизменность позиции официального Кишинева с 2005 г., когда был принят закон об особом статусе Приднестровья.
Ранее сегодня Арестович заявил, что если Молдавия обратится к Украине, то ее вооруженные силы могут взять под контроль Приднестровье «по щелчку пальцев». По его словам, «сил для этого у ВСУ достаточно» и они «справились бы с этой задачей».
Сегодня же МВД Приднестровья подтвердило стрельбу со стороны Украины по направлению села Колбасна. Там расположен контролируемый российскими миротворцами самый крупный в Восточной Европе склад боеприпасов бывшей 14-й советской армии. Российский миротворческий контингент находится в ПМР с 1992 г. Ранее власти Приднестровья объявили до 10 мая «красный» уровень террористической опасности в связи с обстрелом из гранатомета здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе 25 апреля, атакой на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывом двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк. В атаке на здание МГБ Следственный комитет непризнанной республики подозревает лиц, проникших в ПМР с территории Украины.
В Киеве назвали эти инциденты «провокациями». Президент Молдавии Майя Санду связала их с силами «внутри Приднестровья», которые «выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.