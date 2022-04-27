В офисе Зеленского заявили о готовности захватить Приднестровье
Украина готова взять контроль над территорией непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР, с 1992 г. не контролируется властями Молдавии), если Киев получит соответствующую просьбу от Кишинева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Это территория суверенной Молдовы. Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», — сказал Арестович, отметив, что Вооруженные силы Украины легко «справились бы» с этой задачей.
Ранее сегодня МВД Приднестровья подтвердило стрельбу со стороны Украины по направлению села Колбасна, где расположен контролируемый российскими миротворцами самый крупный в Восточной Европе склад боеприпасов бывшей 14-й советской армии. Российский миротворческий контингент находится в ПМР с 1992 г.
Накануне власти Приднестровья объявили о «красном» уровне террористической опасности, который продлится до 10 мая в связи с обстрелом из гранатомета здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе 25 апреля, атакой на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывом двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк. В атаке на здание МГБ Следственный комитет непризнанной республики подозревает лиц, проникших в ПМР с территории Украины и вернувшихся на нее. В Киеве назвали эти инциденты «провокациями», а президент Молдавии Майя Санду связала их с силами «внутри Приднестровья», которые «выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.