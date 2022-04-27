В офисе Зеленского заявили о готовности захватить Приднестровье

Накануне власти Приднестровья объявили о «красном» уровне террористической опасности, который продлится до 10 мая в связи с обстрелом из гранатомета здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе 25 апреля, атакой на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывом двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк. В атаке на здание МГБ Следственный комитет непризнанной республики подозревает лиц, проникших в ПМР с территории Украины и вернувшихся на нее. В Киеве назвали эти инциденты «провокациями», а президент Молдавии Майя Санду связала их с силами «внутри Приднестровья», которые «выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации».