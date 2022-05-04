AFP: ЕС планирует ввести санкции в отношении патриарха Кирилла

В конце апреля Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. По словам министра иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса, это предложение объясняется поддержкой главой Русской православной церкви военной спецоперации на Украине. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ», — заявил тогда министр. По его словам, предстоятель РПЦ благословляет Россию в своих высказываниях на «все ужасы, что происходят на Украине».