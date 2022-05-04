AFP: ЕС планирует ввести санкции в отношении патриарха Кирилла
Евросоюз предлагает ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает AFP со ссылкой на документ.
«Согласно документу, с которым AFP ознакомилось в среду, Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла», — говорится в сообщении агентства в Twitter.
В РЦП, в свою очередь, заявили, что включение патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза «не имеет ничего общего со здравым смыслом». «Чем более неизбирательными становятся санкции, чем более они теряют связь со здравым смыслом, тем более отдаленным становится достижение мира», — написал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
В конце апреля Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. По словам министра иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса, это предложение объясняется поддержкой главой Русской православной церкви военной спецоперации на Украине. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ», — заявил тогда министр. По его словам, предстоятель РПЦ благословляет Россию в своих высказываниях на «все ужасы, что происходят на Украине».
Для введения санкций против патриарха требуется согласие всех стран ЕС, окончательное решение пока не принято. Заявления патриарха также стали толчком для некоторых литовских православных священников к инициированию отделения от Москвы, добавил Ландсбергис. По его словам, смена подчинения была бы желательна, однако «это прежде всего вопрос самоопределения народа и общины».
22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы Римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск.