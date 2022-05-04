Белорусские сенаторы поддержали расширение применения смертной казни

Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Сергей Сивец пояснил, что смертная казнь не будет назначаться, если приготовление к преступлению или само покушение не было сопряжено с гибелью людей. В противном случае ее применение будет распространяться на покушения на убийство представителя иностранного государства или международной организации с целью провокации международных осложнений или войны, а также покушения на государственных или общественных деятелей «в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка».