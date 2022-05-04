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Белорусские сенаторы поддержали расширение применения смертной казни

Ведомости

Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил внесение изменений в уголовный кодекс страны, расширяющих применение смертной казни, сообщает «БелТА».

Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Сергей Сивец пояснил, что смертная казнь не будет назначаться, если приготовление к преступлению или само покушение не было сопряжено с гибелью людей. В противном случае ее применение будет распространяться на покушения на убийство представителя иностранного государства или международной организации с целью провокации международных осложнений или войны, а также покушения на государственных или общественных деятелей «в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка».

Смертная казнь будет предусмотрена при покушениях на совершение «акта международного терроризма» или терактов с применением объектов атомной энергетики, радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ.

Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где сохранилась смертная казнь. Ее могут назначить мужчинам, совершившим преступление после 18 лет и на момент вынесения приговора не достигшим 65 лет.

После выхода России из Совета Европы в связи со спецоперацией на Украине фракция ЛДПР в Госдуме подняла вопрос об исключениях из моратория на смертную казнь: партия предложила применять ее к украинским боевикам, которые участвовали в пытках мирных жителей и российских военнослужащих. Но первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина заявила, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не стоит в законодательной повестке нижней палаты парламента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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