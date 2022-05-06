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Медведев: Польша провозгласила раздел Украины

Ведомости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польша объявила раздел Украины после того, как президент страны Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Киеву.

«Поляки провозгласили раздел Украины. Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы. O, sancta simplicitas!» — заявил Медведев.

По его мнению, Западная Украина будет желанным приобретением для Польши под «завесой красивых слов о вечном братстве». Медведев заявил, что речь в этом случае идет о фактической аннексии Польшей территории Западной Украины. Самим украинцам это принесет только окончательную утрату государственности, добавил он.

3 мая в день национальной конституции Польши Дуда в своем выступлении затронул тему отношений с Украиной. Президент выразил надежду, что страны «станут братскими, между ними исчезнет граница, а поляки и украинцы будут вместе строить общее счастье».

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ранее заявил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии». Сейчас модальность предстоящей миссии обсуждается с администрацией президента США. Стороны предварительно договорились, что она пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

Ранее по теме: СВР сообщила о наличии разведданных по плану Польши захватить часть Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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