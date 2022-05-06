Медведев: Польша провозгласила раздел Украины
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польша объявила раздел Украины после того, как президент страны Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Киеву.
«Поляки провозгласили раздел Украины. Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы. O, sancta simplicitas!» — заявил Медведев.
По его мнению, Западная Украина будет желанным приобретением для Польши под «завесой красивых слов о вечном братстве». Медведев заявил, что речь в этом случае идет о фактической аннексии Польшей территории Западной Украины. Самим украинцам это принесет только окончательную утрату государственности, добавил он.
3 мая в день национальной конституции Польши Дуда в своем выступлении затронул тему отношений с Украиной. Президент выразил надежду, что страны «станут братскими, между ними исчезнет граница, а поляки и украинцы будут вместе строить общее счастье».
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ранее заявил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии». Сейчас модальность предстоящей миссии обсуждается с администрацией президента США. Стороны предварительно договорились, что она пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».