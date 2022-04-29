СВР сообщила о наличии разведданных по плану Польши захватить часть Украины
Заявление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на Западной Украине основано на данных разведки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СВР.
«Сделанное директором СВР Сергеем Нарышкиным 28 апреля заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский "миротворческий контингент" является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников», — говорится в сообщении.
Нарышкин накануне заявил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии». Сейчас модальность предстоящей миссии обсуждается с администрацией президента США. Стороны предварительно договорились, что она пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».
Польская сторона отреагировала на заявление Нарышкина. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал на своей странице в соцсетях, что сообщения о планах республики «аннексировать запад Украины» — это ложь, цель которой «посеять недоверие между Киевом и Варшавой».
Минобороны республики также анонсировало проведение в мае масштабных военных учений. Военные будут отрабатывать механизмы приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами. Граждан республики попросили не публиковать фотографии с военными объектами и техникой, так как это может привести к негативным последствиям для безопасности.