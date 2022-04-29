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СВР сообщила о наличии разведданных по плану Польши захватить часть Украины

Ведомости

Заявление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на Западной Украине основано на данных разведки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СВР. 

«Сделанное директором СВР Сергеем Нарышкиным 28 апреля заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский "миротворческий контингент" является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников», — говорится в сообщении. 

Нарышкин накануне заявил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии». Сейчас модальность предстоящей миссии обсуждается с администрацией президента США. Стороны предварительно договорились, что она пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

Польская сторона отреагировала на заявление Нарышкина. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал на своей странице в соцсетях, что сообщения о планах республики «аннексировать запад Украины» — это ложь, цель которой «посеять недоверие между Киевом и Варшавой».

Минобороны республики также анонсировало проведение в мае масштабных военных учений. Военные будут отрабатывать механизмы приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами. Граждан республики попросили не публиковать фотографии с военными объектами и техникой, так как это может привести к негативным последствиям для безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных