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Политика

Польша объявила о крупных военных учениях на севере и востоке страны

Ведомости

Минобороны Польши предупредило граждан об интенсивном передвижении военной техники по дорогам республики из-за военных учений, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Военные учения будут проходит в мае.

«В рамках учений с 1 мая до конца месяца колонны военной техники будут стоять на дорогах следующих воеводств: Западно-Поморского, Любушского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминьско-Мазурского. Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что транспортные средства, участвующие в учениях, чаще всего будут перемещаться в ночное время, однако некоторые передвижения возможны и в дневное время. Военные будут отрабатывать механизмы приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами.

Граждан республики попросили не публиковать фотографии с военными объектами и техникой, так как это может привести к негативным последствиям для безопасности. «Любое необдуманное действие в сети, публикация фотографий с изображением важных военных объектов, техники может иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны», — подчеркнуто в заявлении.

В феврале в Польше проводились международные военные учения Saber Strike 22 («Удар сабли — 22») под командованием вооруженных сил США в Европе. Сценарий учений предусматривал перемещение американских подразделений из Германии в страны Балтии через территорию республики. В маневрах приняли участие около 1300 польских солдат и около 300 единиц техники, включая бронетранспортеры Rosomak.

Ранее сегодня глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии». Сейчас модальность предстоящей миссии обсуждается с администрацией президента США. Стороны предварительно договорились, что она пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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