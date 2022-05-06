Дуда: границы между Польшей и Украиной «больше не будет»

Еще 16 марта вице-премьер страны Ярослав Качиньский после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что на Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО или более широкого состава. Эту идею Польша выдвигала и на саммите НАТО на высшем уровне в том же месяце, однако она не получила поддержки. Польша приняла больше всех остальных стран украинских беженцев с начала военной спецоперации России на Украине — в конце апреля их число превысило 3 млн человек, по данным польской погранслужбы.