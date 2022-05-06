Дуда: границы между Польшей и Украиной «больше не будет»
Уже в ближайшем будущем границ между Польшей и Украиной «больше не будет», а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Об этом заявил польский президент Анджей Дуда во время выступления по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.
«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — сказал Дуда. По его словам, поляки сейчас делают все для помощи украинцам в отражении «российской агрессии».
Еще 16 марта вице-премьер страны Ярослав Качиньский после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что на Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО или более широкого состава. Эту идею Польша выдвигала и на саммите НАТО на высшем уровне в том же месяце, однако она не получила поддержки. Польша приняла больше всех остальных стран украинских беженцев с начала военной спецоперации России на Украине — в конце апреля их число превысило 3 млн человек, по данным польской погранслужбы.
В конце апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что согласно разведданным ведомства, США и Польша разрабатывают план по установлению Варшавой контроля над ее «историческими владениями» на Западной Украине в виде ввода миротворческих сил под предлогом «защиты от российской агрессии».