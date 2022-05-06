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Дуда: границы между Польшей и Украиной «больше не будет»

Ведомости

Уже в ближайшем будущем границ между Польшей и Украиной «больше не будет», а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Об этом заявил польский президент Анджей Дуда во время выступления по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — сказал Дуда. По его словам, поляки сейчас делают все для помощи украинцам в отражении «российской агрессии».

Еще 16 марта вице-премьер страны Ярослав Качиньский после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что на Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО или более широкого состава. Эту идею Польша выдвигала и на саммите НАТО на высшем уровне в том же месяце, однако она не получила поддержки. Польша приняла больше всех остальных стран украинских беженцев с начала военной спецоперации России на Украине — в конце апреля их число превысило 3 млн человек, по данным польской погранслужбы.

В конце апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что согласно разведданным ведомства, США и Польша разрабатывают план по установлению Варшавой контроля над ее «историческими владениями» на Западной Украине в виде ввода миротворческих сил под предлогом «защиты от российской агрессии».

Ранее по теме: СВР сообщила о наличии разведданных по плану Польши захватить часть Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных