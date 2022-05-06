Россия представила в ООН свидетельства преступлений украинских военных

В апреле издание The New York Times сообщило о видеозаписи, на которой, предположительно, изображена расправа над российскими военнослужащими. По утверждению издания, видеозапись была сделана 30 марта во время отвода российских войск от Киева. На видеозаписи видны люди в военной форме с нашивками в виде флага Украины и синими нарукавными повязками. В ООН тогда призвали расследовать все факты нарушений прав человека на Украине.