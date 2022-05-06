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Политика

Россия представила в ООН свидетельства преступлений украинских военных

Ведомости

Российские дипломаты представили в пятницу на неформальном заседании Совета безопасности ООН по «формуле Арриа» свидетельства преступлений украинских военных и националистических формирований.

Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что украинские военные размещают тяжелую технику в жилых районах и используют мирных жителей в качестве живого щита. Это считается нарушением международного гуманитарного права. «У нас есть основания полагать, что все эти принципы систематически нарушаются украинской армией и военизированными формированиями», — подчеркнул Небензя (цитата по ТАСС).

Российские дипломаты представили схему того, как украинские военные размещают свои позиции в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры. На первых этажах размещены танки, в середине содержатся мирные жители, а на верхних уровнях и на крыше работают снайперы, военные с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и тяжелыми вооружениями.

В начале мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого он обратил внимание на то, что страны — члены Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков, в том числе массированные обстрелы городов и населенных пунктов Донбасса.

В апреле издание The New York Times сообщило о видеозаписи, на которой, предположительно, изображена расправа над российскими военнослужащими. По утверждению издания, видеозапись была сделана 30 марта во время отвода российских войск от Киева. На видеозаписи видны люди в военной форме с нашивками в виде флага Украины и синими нарукавными повязками. В ООН тогда призвали расследовать все факты нарушений прав человека на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных