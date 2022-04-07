В ООН призвали расследовать данные об убийстве пленных российских солдат
Все данные о нарушениях прав человека на Украине должны быть полностью расследованы, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он ответил на просьбу прокомментировать видеозапись с предполагаемым убийством пленных российских военнослужащих, о которой ранее сообщала американская газета The New York Times.
«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», – цитирует Дюжаррика «РИА Новости».
The New York Times сообщила о видеозаписи, на которой, предположительно, изображена расправа над российскими военнослужащими. На кадрах трое человек лежат на земле, не подавая признаков жизни, у одного связаны за спиной руки.
По утверждению издания, видеозапись была сделана 30 марта во время отвода российских войск от Киева. На видеозаписи видны люди в военной форме с нашивками в виде флага Украины и синими нарукавными повязками. Они, как сообщает The New York Times, несколько раз повторяют «слава Украине».
Видео, по данным газеты, было снято примерно в 11 км к юго-западу от Бучи, где ранее обнаружили убитых мирных жителей. Видео с погибшими в Буче было опубликовано 3 апреля, украинские власти обвинили в преступлении Россию, Минобороны России обвинения опровергло и назвало публикацию съемки провокацией.