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В ООН призвали расследовать данные об убийстве пленных российских солдат

Ведомости

Все данные о нарушениях прав человека на Украине должны быть полностью расследованы, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он ответил на просьбу прокомментировать видеозапись с предполагаемым убийством пленных российских военнослужащих, о которой ранее сообщала американская газета The New York Times.

«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», – цитирует Дюжаррика «РИА Новости».

The New York Times сообщила о видеозаписи, на которой, предположительно, изображена расправа над российскими военнослужащими. На кадрах трое человек лежат на земле, не подавая признаков жизни, у одного связаны за спиной руки.

По утверждению издания, видеозапись была сделана 30 марта во время отвода российских войск от Киева. На видеозаписи видны люди в военной форме с нашивками в виде флага Украины и синими нарукавными повязками. Они, как сообщает The New York Times, несколько раз повторяют «слава Украине».

Видео, по данным газеты, было снято примерно в 11 км к юго-западу от Бучи, где ранее обнаружили убитых мирных жителей. Видео с погибшими в Буче было опубликовано 3 апреля, украинские власти обвинили в преступлении Россию, Минобороны России обвинения опровергло и назвало публикацию съемки провокацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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