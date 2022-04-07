В ООН призвали расследовать данные об убийстве пленных российских солдат

По утверждению издания, видеозапись была сделана 30 марта во время отвода российских войск от Киева. На видеозаписи видны люди в военной форме с нашивками в виде флага Украины и синими нарукавными повязками. Они, как сообщает The New York Times, несколько раз повторяют «слава Украине».