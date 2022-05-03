Путин заявил Макрону об игнорировании ЕС преступлений силовиков Украины

По данным BFMTV, переговоры лидеров двух стран продлились 2 часа 10 минут. До этого главы государств общались по телефону 29 марта. Макрон неоднократно подвергался критике за телефонные переговоры с Путиным, в том числе от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, переговоры двух лидеров, несмотря на их частоту, не помогли предотвратить военных действий на Украине. Макрон назвал критику польского премьера «необоснованной и возмутительной».