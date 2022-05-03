Путин заявил Макрону об игнорировании ЕС преступлений силовиков Украины
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский президент рассказал о ходе военной спецоперации: освобождении Мариуполя и эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь», которых «удерживали украинские националисты». Путин обратил внимание на «игнорирование странами - членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса».
«Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», — говорится в сообщении Кремля.
Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной, несмотря на «непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе», добавил Путин.
Макрон в свою очередь высказался по проблеме обеспечения глобальной продовольственной безопасности. По мнению президента РФ, ситуация осложнилась из-за санкций Запада.
По данным BFMTV, переговоры лидеров двух стран продлились 2 часа 10 минут. До этого главы государств общались по телефону 29 марта. Макрон неоднократно подвергался критике за телефонные переговоры с Путиным, в том числе от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, переговоры двух лидеров, несмотря на их частоту, не помогли предотвратить военных действий на Украине. Макрон назвал критику польского премьера «необоснованной и возмутительной».