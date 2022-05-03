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Путин заявил Макрону об игнорировании ЕС преступлений силовиков Украины

Ведомости

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент рассказал о ходе военной спецоперации: освобождении Мариуполя и эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь», которых «удерживали украинские националисты». Путин обратил внимание на «игнорирование странами - членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса».

«Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», — говорится в сообщении Кремля.

Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной, несмотря на «непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе», добавил Путин.

Макрон в свою очередь высказался по проблеме обеспечения глобальной продовольственной безопасности. По мнению президента РФ, ситуация осложнилась из-за санкций Запада.

По данным BFMTV, переговоры лидеров двух стран продлились 2 часа 10 минут. До этого главы государств общались по телефону 29 марта. Макрон неоднократно подвергался  критике за телефонные переговоры с Путиным, в том числе от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, переговоры двух лидеров, несмотря на их частоту, не помогли предотвратить военных действий на Украине. Макрон назвал критику польского премьера «необоснованной и возмутительной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных