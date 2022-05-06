МИД России выразил протест послу Великобритании в Москве
Министерство иностранных дел (МИД) России выразило протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с очередным пакетом санкций, сообщили в ведомстве.
«Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в т. ч. ВГТРК», – отметили в МИДе.
В министерстве рассказали, что указали Броннерт на недопустимость этой линии, так как она приведет к разрушению двусторонних отношений и «ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании».
По мнению МИДа, санкции в отношении российских СМИ и отдельных журналистов, чье освещение событий отличается от «западных лекал», «вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков». Для них свобода СМИ – «инструмент решения конъюнктурных задач», подчеркнули в министерстве.
«Стремление властей Великобритании под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик и сопровождающие такие решения заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией», – говорится в заявлении ведомства.
В МИДе добавили, что российская сторона будет решительно реагировать на санкции и принимать ответные меры.
4 мая Великобритания ввела очередной пакет санкций в отношении российских бизнесменов и журналистов. В него вошли телеведущая Наиля Аскер-заде, корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, ведущий программы «Однако» на «Первом канале» Михаил Леонтьев. Помимо этого ограничения коснулись медиакомпании ВГТРК и англоязычного онлайн-издания SCF (Strategic Culture Foundation).
В конце марта в черный список Великобритании попали медиагруппа «Россия сегодня» (включает информагентства «РИА Новости» и Sputnik), заместитель гендиректора телеканала «Россия» и телеведущий Сергей Брилев, генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, руководитель международного вещания информагентства и радио Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») Антон Анисимов и др.