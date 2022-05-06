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МИД России выразил протест послу Великобритании в Москве

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с очередным пакетом санкций, сообщили в ведомстве.

«Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в т. ч. ВГТРК», – отметили в МИДе.

В министерстве рассказали, что указали Броннерт на недопустимость этой линии, так как она приведет к разрушению двусторонних отношений и «ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании».

По мнению МИДа, санкции в отношении российских СМИ и отдельных журналистов, чье освещение событий отличается от «западных лекал», «вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков». Для них свобода СМИ – «инструмент решения конъюнктурных задач», подчеркнули в министерстве.

«Стремление властей Великобритании под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик и сопровождающие такие решения заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией», – говорится в заявлении ведомства.

В МИДе добавили, что российская сторона будет решительно реагировать на санкции и принимать ответные меры.

4 мая Великобритания ввела очередной пакет санкций в отношении российских бизнесменов и журналистов. В него вошли телеведущая Наиля Аскер-заде, корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, ведущий программы «Однако» на «Первом канале» Михаил Леонтьев. Помимо этого ограничения коснулись медиакомпании ВГТРК и англоязычного онлайн-издания SCF (Strategic Culture Foundation).

В конце марта в черный список Великобритании попали медиагруппа «Россия сегодня» (включает информагентства «РИА Новости» и Sputnik), заместитель гендиректора телеканала «Россия» и телеведущий Сергей Брилев, генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, руководитель международного вещания информагентства и радио Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») Антон Анисимов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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