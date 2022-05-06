Минобороны России сообщило об эвакуации 50 человек с «Азовстали»
Российские военные 6 мая эвакуировали с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 50 мирных жителей, в том числе 11 детей, сообщило Минобороны.
«По инициативе руководства Российской Федерации 6 мая 2022 г. проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате «Азовсталь» гражданских лиц. Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что всех эвакуированных передали представителям ООН и Красного Креста для доставки в места размещения, которые люди выбрали. 7 мая гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится, добавили в Минобороны.
Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с «Азовстали» и прилегающих к нему территорий эвакуировали около 500 человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, было эвакуировано 518 человек, в том числе 67 детей.
21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя и сообщил, что остатки боевиков укрылись на «Азовстали». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным. Президент приказал отменить его и заблокировать промзону.
Затем Минобороны России объявило режим тишины и создало гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться в плен, а также освободить насильно удерживаемых мирных жителей. 4 мая Шойгу заявил, что российские военные контролируют Мариуполь, в городе налаживается мирная жизнь.
5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение боевиков, которые укрываются на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, обменять мирных жителей на продукты и лекарства похожи на аналогичные требования террористов в Сирии и других странах.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.