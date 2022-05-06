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Минобороны России сообщило об эвакуации 50 человек с «Азовстали»

Ведомости

Российские военные 6 мая эвакуировали с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 50 мирных жителей, в том числе 11 детей, сообщило Минобороны.

«По инициативе руководства Российской Федерации 6 мая 2022 г. проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате «Азовсталь» гражданских лиц. Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что всех эвакуированных передали представителям ООН и Красного Креста для доставки в места размещения, которые люди выбрали. 7 мая гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится, добавили в Минобороны.

Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с «Азовстали» и прилегающих к нему территорий эвакуировали около 500 человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, было эвакуировано 518 человек, в том числе 67 детей.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя и сообщил, что остатки боевиков укрылись на «Азовстали». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным. Президент приказал отменить его и заблокировать промзону.

Затем Минобороны России объявило режим тишины и создало гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться в плен, а также освободить насильно удерживаемых мирных жителей. 4 мая Шойгу заявил, что российские военные контролируют Мариуполь, в городе налаживается мирная жизнь.

5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение боевиков, которые укрываются на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, обменять мирных жителей на продукты и лекарства похожи на аналогичные требования террористов в Сирии и других странах.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: Генсек ООН и власти ДНР сообщили об эвакуации с «Азовстали» более 500 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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