Минобороны России сообщило об эвакуации 50 человек с «Азовстали»

Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с «Азовстали» и прилегающих к нему территорий эвакуировали около 500 человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, было эвакуировано 518 человек, в том числе 67 детей.