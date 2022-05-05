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Песков сравнил требования боевиков с «Азовстали» с запросами террористов

Ведомости

Предложение боевиков, которые укрываются на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, обменять мирных жителей на продукты и лекарства похожи на аналогичные требования террористов в Сирии и других странах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и других местах. Дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода. Здесь мы ничего говорить не можем, комментировать не можем», — заявил Песков.

Также он опроверг информацию о том, что российские войска ночью ворвались на территорию «Азовстали» вопреки приказу Владимира Путина заблокировать его и отменить штурм. По словам Пескова, военные продолжают блокировать завод, там работают гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей.

Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению «Азовстали», что украинские боевики предложили обменять мирных жителей, которые находятся на территории завода, на продукты и препараты — 15 человек на тонну продуктов и лекарств. По данным штаба, сейчас в катакомбах комбината могут находиться более 200 мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных