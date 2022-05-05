Песков сравнил требования боевиков с «Азовстали» с запросами террористов

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и других местах. Дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода. Здесь мы ничего говорить не можем, комментировать не можем», — заявил Песков.