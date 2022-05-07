Москалькова сообщила об освобождении 11 моряков с сухогруза «Авангард»
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об освобождении 11 членов экипажа судна «Авангард», которых с начала военной операции на Украине удерживали в порту украинские пограничники.
По данным Москальковой, судно с российскими моряками прибыло в Измаил из Греции 1 декабря прошлого года для ремонта.
«С начала операции по освобождению ДНР и ЛНР судно и российские моряки, вопреки национальным законам, международным нормам и принципам были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками и лишены возможности вернуться на Родину», — рассказала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Члены экипажа, уроженцы Приморского края, Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского краев, в течение 72 дней находились «практически в полной изоляции от внешнего мира», морякам не давали общаться с родственниками, у них не было денег, лекарств и доступа к медицинской помощи, отметила Москалькова.
По ее информации, на Украине удерживают еще 60 российских моряков с семи судов: «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Рондо», «Свирь».
Омбудсмен заявила, что обратилась в международные органы с призывом принять меры «по недопустимости использования Украиной гражданских лиц в качестве заложников».
В апреле Москалькова сообщила об освобождении и эвакуации 14 российских моряков, которых удерживали в порту Мариуполя с начала военной операции на Украине. Тогда она заявила, что у моряков забрали телефоны, ноутбуки и документы, также у россиян были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости.