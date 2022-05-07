Москалькова сообщила об освобождении 11 моряков с сухогруза «Авангард»

В апреле Москалькова сообщила об освобождении и эвакуации 14 российских моряков, которых удерживали в порту Мариуполя с начала военной операции на Украине. Тогда она заявила, что у моряков забрали телефоны, ноутбуки и документы, также у россиян были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости.