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Москалькова сообщила об освобождении 11 моряков с сухогруза «Авангард»

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об освобождении 11 членов экипажа судна «Авангард», которых с начала военной операции на Украине удерживали в порту украинские пограничники. 

По данным Москальковой, судно с российскими моряками прибыло в Измаил из Греции 1 декабря прошлого года для ремонта. 

«С начала операции по освобождению ДНР и ЛНР судно и российские моряки, вопреки национальным законам, международным нормам и принципам были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками и лишены возможности вернуться на Родину», — рассказала омбудсмен в своем Telegram-канале. 

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Члены экипажа, уроженцы Приморского края, Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского краев, в течение 72 дней находились «практически в полной изоляции от внешнего мира», морякам не давали общаться с родственниками, у них не было денег, лекарств и доступа к медицинской помощи, отметила Москалькова.

По ее информации, на Украине удерживают еще 60 российских моряков с семи судов: «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Рондо», «Свирь». 

Омбудсмен заявила, что обратилась в международные органы с призывом принять меры «по недопустимости использования Украиной гражданских лиц в качестве заложников».

В апреле Москалькова сообщила об освобождении и эвакуации 14 российских моряков, которых удерживали в порту Мариуполя с начала военной операции на Украине. Тогда она заявила, что у моряков забрали телефоны, ноутбуки и документы, также у россиян были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных