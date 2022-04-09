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Москалькова заявила об освобождении удерживаемых на Украине моряков из России

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об освобождении и эвакуации 14 российских моряков, которых удерживали в порту Мариуполя с начала военной операции на Украине. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале. 

«Продолжается работа по возвращению домой гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины. Буквально сейчас пришла радостная новость – благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», — написала омбудсмен. 

По ее словам, Вооруженные силы Украины удерживали российский экипаж в порту Мариуполя с 24 февраля. У моряков забрали телефоны, ноутбуки и документы, также были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости, утверждает Москалькова.   

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21 марта Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели первый обмен пленными: девять человек обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. 24 марта Москалькова сообщила об обмене по формуле 10 на 10 человек. 5 апреля она сообщила об обмене по формуле 86 на 86 человек. Также в Россию удалось вернуть 6 дальнобойщиков, еще 90 находятся на Украине. 

6 апреля Минобороны России заявило о срыве Киевом обмена пленными. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что список из 251 пленного, заявленного для обмена, несколько раз уточнялся в течение суток. На последнем этапе был согласован список из 38 военных, однако утром 6 апреля украинская сторона отвергла его. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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