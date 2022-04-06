Минобороны России заявило о срыве Киевом обмена пленными

21 марта уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели первый обмен пленными: девять человек обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. 24 марта Москалькова сообщила об обмене по формуле 10 на 10 человек. 5 апреля она сообщила об обмене по формуле 86 на 86 человек. Также в Россию удалось вернуть 6 дальнобойщиков, еще 90 находятся на Украине. В число пленных попали 10 российских моряков, которым не дают возможность вернуться в Россию, рассказала Москалькова.