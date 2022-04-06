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Минобороны России заявило о срыве Киевом обмена пленными

Ведомости

Власти Украины долгое время срывают обмен военнопленными с Россией, в том числе запланированный на 6 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными, также сорван украинской стороной», — заявил Мизинцев.

По его словам, список из 251 пленного, заявленного для обмена, несколько раз уточнялся в течение суток. На последнем этапе был согласован список из 38 военных, однако утром 6 апреля украинская сторона отвергла его. Российская сторона подготовила 251 военнопленного и доставила их в исходный район для обмена.

«Учитывая изложенное, у российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных Сил России, находящимися в плену, не все в порядке. Кроме того, достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства», — подчеркнул Мизинцев.

21 марта уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели первый обмен пленными: девять человек обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. 24 марта Москалькова сообщила об обмене по формуле 10 на 10 человек. 5 апреля она сообщила об обмене по формуле 86 на 86 человек. Также в Россию удалось вернуть 6 дальнобойщиков, еще 90 находятся на Украине. В число пленных попали 10 российских моряков, которым не дают возможность вернуться в Россию, рассказала Москалькова.

Ранее по теме: Москалькова сообщила об обмене пленными между Россией и Украиной

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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