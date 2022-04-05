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Москалькова сообщила об обмене пленными между Россией и Украиной

Ведомости

Москва и Киев обменялись пленными по формуле 86 на 86 человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на омбудсмена по правам человека Татьяну Москалькову. Об этом она рассказала во время посещения пункта временного размещения беженцев с Украины. 

С Украины удалось вернуть в Россию шесть дальнобойщиков, еще по 90 дальнобойщикам идет работа. Также в число пленных попали десять российских моряков, которым не дают возможность вернуться в Россию, рассказала Москалькова.

21 марта Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели первый обмен пленными: девять человек обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. 24 марта Москалькова сообщила об обмене по формуле 10 на 10 человек. 

25 марта Минобороны назвало количество погибших и раненых во время спецоперации. 1351 российский военный погиб и 3825 получили ранения. До этого министерство сообщало о потерях 2 марта: тогда насчитывалось 498 жертв в ВС России. Спецоперация началась 24 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных