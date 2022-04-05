Москалькова сообщила об обмене пленными между Россией и Украиной
Москва и Киев обменялись пленными по формуле 86 на 86 человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на омбудсмена по правам человека Татьяну Москалькову. Об этом она рассказала во время посещения пункта временного размещения беженцев с Украины.
С Украины удалось вернуть в Россию шесть дальнобойщиков, еще по 90 дальнобойщикам идет работа. Также в число пленных попали десять российских моряков, которым не дают возможность вернуться в Россию, рассказала Москалькова.
21 марта Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели первый обмен пленными: девять человек обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. 24 марта Москалькова сообщила об обмене по формуле 10 на 10 человек.
25 марта Минобороны назвало количество погибших и раненых во время спецоперации. 1351 российский военный погиб и 3825 получили ранения. До этого министерство сообщало о потерях 2 марта: тогда насчитывалось 498 жертв в ВС России. Спецоперация началась 24 февраля.