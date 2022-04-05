Москалькова сообщила об обмене пленными между Россией и Украиной

Москва и Киев обменялись пленными по формуле 86 на 86 человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на омбудсмена по правам человека Татьяну Москалькову. Об этом она рассказала во время посещения пункта временного размещения беженцев с Украины.