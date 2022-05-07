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Политика

Посольство России в ФРГ заявило о предотвращении «вероятной попытки теракта»

Ведомости

В Берлине в пятницу была предотвращена вероятная попытка осуществления теракта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих в принадлежащем России жилом комплексе, сообщается на сайте посольства России в ФРГ. 

По информации посольства, окно квартиры разбили брошенной с улицы бутылкой. 

«В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», — говорится в сообщении. 

Правоохранители эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Подтвердилось, что предмет предположительно является самодельным взрывным устройством, его деактивировали на месте, рассказали в посольстве. Полиция Берлина занимается расследованием инцидента. 

Ранее по теме: МИД заявил о нападении на российского дипломата в Вильнюсе

По мнению посольства, случившееся напрямую может быть связано «с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды». 

Немецкие СМИ публиковали ранее данные о месте проживания российских журналистов, отмечает посольство. В МИД ФРГ направлена нота с требованием «провести расследование, установить виновных, обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов», говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что МИД обеспокоен положением за рубежом соотечественников, российских граждан и просто русских: на них регулярно совершают физические нападения. «И я знаю, что это обсуждается в западных столицах и на совещаниях западных посольств здесь [в Москве]. <...> Нам рассказывают, что выражается серьезная обеспокоенность на совещаниях послов [стран] Евросоюза в Москве тем, что происходит с проявлениями русофобии в Европе: что это неправильно и портит образ Евросоюза», — сообщил Лавров.

Министр заявил, что Россия будет защищать своих соотечественников, которые за границей подвергаются травле, любыми правовыми методами. Власти увеличат финансирование Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, потому что он дает возможность нанять адвокатов для россиян за границей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных