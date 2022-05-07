Посольство России в ФРГ заявило о предотвращении «вероятной попытки теракта»

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что МИД обеспокоен положением за рубежом соотечественников, российских граждан и просто русских: на них регулярно совершают физические нападения. «И я знаю, что это обсуждается в западных столицах и на совещаниях западных посольств здесь [в Москве]. <...> Нам рассказывают, что выражается серьезная обеспокоенность на совещаниях послов [стран] Евросоюза в Москве тем, что происходит с проявлениями русофобии в Европе: что это неправильно и портит образ Евросоюза», — сообщил Лавров.