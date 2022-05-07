Посольство России в ФРГ заявило о предотвращении «вероятной попытки теракта»
В Берлине в пятницу была предотвращена вероятная попытка осуществления теракта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих в принадлежащем России жилом комплексе, сообщается на сайте посольства России в ФРГ.
По информации посольства, окно квартиры разбили брошенной с улицы бутылкой.
«В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», — говорится в сообщении.
Правоохранители эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Подтвердилось, что предмет предположительно является самодельным взрывным устройством, его деактивировали на месте, рассказали в посольстве. Полиция Берлина занимается расследованием инцидента.
По мнению посольства, случившееся напрямую может быть связано «с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».
Немецкие СМИ публиковали ранее данные о месте проживания российских журналистов, отмечает посольство. В МИД ФРГ направлена нота с требованием «провести расследование, установить виновных, обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов», говорится в заявлении.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что МИД обеспокоен положением за рубежом соотечественников, российских граждан и просто русских: на них регулярно совершают физические нападения. «И я знаю, что это обсуждается в западных столицах и на совещаниях западных посольств здесь [в Москве]. <...> Нам рассказывают, что выражается серьезная обеспокоенность на совещаниях послов [стран] Евросоюза в Москве тем, что происходит с проявлениями русофобии в Европе: что это неправильно и портит образ Евросоюза», — сообщил Лавров.
Министр заявил, что Россия будет защищать своих соотечественников, которые за границей подвергаются травле, любыми правовыми методами. Власти увеличат финансирование Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, потому что он дает возможность нанять адвокатов для россиян за границей.