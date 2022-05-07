В ДНР сообщили об эвакуации 50 человек с «Азовстали»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая сообщил, что с «Азовстали» и прилегающих к ней территорий эвакуировали около 500 человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, было эвакуировано 518 человек, в том числе 67 детей.