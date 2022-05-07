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В ДНР сообщили об эвакуации 50 человек с «Азовстали»

Ведомости

С территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе в субботу эвакуированы еще 50 человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале. 

По данным штаба, число мирных граждан, эвакуированных с территории комбината, достигло 176 человек.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные 6 мая вывели с территории завода «Азовсталь» 50 мирных жителей, в том числе 11 детей.  Все они удерживались украинскими националистами, утверждает ведомство. 

В министерстве добавили, что всех эвакуированных передали представителям ООН и Красного Креста для доставки в места размещения, которые люди выбрали. 

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая сообщил, что с «Азовстали» и прилегающих к ней территорий эвакуировали около 500 человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, было эвакуировано 518 человек, в том числе 67 детей.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя и сообщил, что остатки боевиков укрылись на «Азовстали». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным. Президент приказал отменить его и заблокировать промзону.

Затем Минобороны России объявило режим тишины и создало гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться в плен, а также освободить насильно удерживаемых мирных жителей. 4 мая Шойгу заявил, что российские военные контролируют Мариуполь, в городе налаживается мирная жизнь.

5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение боевиков, которые укрываются на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, обменять мирных жителей на продукты и лекарства похожи на аналогичные требования террористов в Сирии и других странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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