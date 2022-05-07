В ДНР сообщили об эвакуации 50 человек с «Азовстали»
С территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе в субботу эвакуированы еще 50 человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.
По данным штаба, число мирных граждан, эвакуированных с территории комбината, достигло 176 человек.
Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные 6 мая вывели с территории завода «Азовсталь» 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все они удерживались украинскими националистами, утверждает ведомство.
В министерстве добавили, что всех эвакуированных передали представителям ООН и Красного Креста для доставки в места размещения, которые люди выбрали.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая сообщил, что с «Азовстали» и прилегающих к ней территорий эвакуировали около 500 человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, было эвакуировано 518 человек, в том числе 67 детей.
21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя и сообщил, что остатки боевиков укрылись на «Азовстали». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным. Президент приказал отменить его и заблокировать промзону.
Затем Минобороны России объявило режим тишины и создало гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться в плен, а также освободить насильно удерживаемых мирных жителей. 4 мая Шойгу заявил, что российские военные контролируют Мариуполь, в городе налаживается мирная жизнь.
5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение боевиков, которые укрываются на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, обменять мирных жителей на продукты и лекарства похожи на аналогичные требования террористов в Сирии и других странах.