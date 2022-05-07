Газета
Политика

Володин заявил о координации США операций на Украине против России

Ведомости

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США во время проведения Россией спецоперации на Украине координируют и разрабатывают военные операции, участвуя в боевых действиях против РФ. 

«После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы заявил, что президент США Джо Байден потребовал пресечь утечки об обмене разведданными с Украиной. Телеканал NBC со ссылкой на источник ранее сообщал, что американский президент выступил с таким заявлением на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром обороны Ллойдом Остином. Байден отметил, что разглашение информации о работе спецслужб «отвлекает от нашей общей цели».

Ранее по теме: Володин назвал военную помощь США для Украины «дорогой в долговую яму»

Таким образом лидер США признался, что Вашингтон рассекретили, считает Володин. По его мнению, руководство США должно пополнить список военных преступников за «преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом».

Ранее спикер Госдумы призвал привлечь к ответственности глав европейских государств, поставляющих Украине вооружения. Он заявил, что страны таким образом становятся стороной конфликта и подталкивают мир к катастрофе.

«Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, главы ряда стран Европы во главе с Германией могут «втянуть свои народы в большие проблемы». Володин упрекнул лидеров ЕС в том, что в 2014 г. они молчали, когда «нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан», также Европа ничего не сделала для защиты людей Донбасса.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных