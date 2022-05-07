Володин заявил о координации США операций на Украине против России
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США во время проведения Россией спецоперации на Украине координируют и разрабатывают военные операции, участвуя в боевых действиях против РФ.
«После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы заявил, что президент США Джо Байден потребовал пресечь утечки об обмене разведданными с Украиной. Телеканал NBC со ссылкой на источник ранее сообщал, что американский президент выступил с таким заявлением на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром обороны Ллойдом Остином. Байден отметил, что разглашение информации о работе спецслужб «отвлекает от нашей общей цели».
Таким образом лидер США признался, что Вашингтон рассекретили, считает Володин. По его мнению, руководство США должно пополнить список военных преступников за «преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом».
Ранее спикер Госдумы призвал привлечь к ответственности глав европейских государств, поставляющих Украине вооружения. Он заявил, что страны таким образом становятся стороной конфликта и подталкивают мир к катастрофе.
«Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, главы ряда стран Европы во главе с Германией могут «втянуть свои народы в большие проблемы». Володин упрекнул лидеров ЕС в том, что в 2014 г. они молчали, когда «нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан», также Европа ничего не сделала для защиты людей Донбасса.