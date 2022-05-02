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Володин счел военными преступниками глав стран ЕС из-за поставок Украине оружия

Ведомости

Необходимо привлечь к ответственности глав европейских государств, поставляющих Украине вооружения, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Страны таким образом становятся стороной конфликта и подталкивают мир к катастрофе, заявил он.

«Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, главы ряда стран Европы во главе с Германией могут «втянуть свои народы в большие проблемы». Володин упрекнул лидеров ЕС в том, что в 2014 г. они молчали, когда «нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан», также Европа ничего не сделала для защиты людей Донбасса.

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«Начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма. Короткая историческая память может привести к большим проблемам», — заявил Володин.

Ранее Володин прокомментировал законопроект США о «ленд-лизе» для Украины «до конца боевых действий».

«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», — написал политик. По его словам, «мотивы Вашингтона понятны» и ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз.

В конце апреля спикер Госдумы предложил признать Украину «террористическим государством». Такой вывод Володин сделал в своем Telegram-канале после сообщения ФСБ и заявления президента России Владимира Путина о задержании подозреваемых в подготовке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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