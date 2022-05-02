Володин счел военными преступниками глав стран ЕС из-за поставок Украине оружия
Необходимо привлечь к ответственности глав европейских государств, поставляющих Украине вооружения, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Страны таким образом становятся стороной конфликта и подталкивают мир к катастрофе, заявил он.
«Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, главы ряда стран Европы во главе с Германией могут «втянуть свои народы в большие проблемы». Володин упрекнул лидеров ЕС в том, что в 2014 г. они молчали, когда «нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан», также Европа ничего не сделала для защиты людей Донбасса.
«Начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма. Короткая историческая память может привести к большим проблемам», — заявил Володин.
Ранее Володин прокомментировал законопроект США о «ленд-лизе» для Украины «до конца боевых действий».
«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», — написал политик. По его словам, «мотивы Вашингтона понятны» и ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз.
В конце апреля спикер Госдумы предложил признать Украину «террористическим государством». Такой вывод Володин сделал в своем Telegram-канале после сообщения ФСБ и заявления президента России Владимира Путина о задержании подозреваемых в подготовке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева.