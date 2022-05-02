Володин счел военными преступниками глав стран ЕС из-за поставок Украине оружия

По его мнению, главы ряда стран Европы во главе с Германией могут «втянуть свои народы в большие проблемы». Володин упрекнул лидеров ЕС в том, что в 2014 г. они молчали, когда «нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан», также Европа ничего не сделала для защиты людей Донбасса.