Путин поздравил украинских ветеранов с Днем Победы

Сегодня президент также обратился к лидерам и гражданам соседних стран, а также главам ДНР и ЛНР. Он заявил, что сегодня военнослужащие «плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», и выразил уверенность в победе, «как и в 1945 году».