Путин поздравил украинских ветеранов с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Украины с Днем Победы, сообщается на сайте Кремля. Неисчислимые жертвы стали залогом нашей жизни и свободы, а память об этом невозможно предать забвению, заявил президент.
«77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости и самоотверженности тружеников тыла был сокрушен фашизм, стремившийся к порабощению Европы, принесший боль и страдания десяткам миллионов людей», — говорится в поздравлении.
Путин также выразил сожаление, что сегодня «нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки». Глава государства назвал священным долгом недопущение «реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне».
Путин пожелал украинским ветеранам душевной стойкости, здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего.
Сегодня президент также обратился к лидерам и гражданам соседних стран, а также главам ДНР и ЛНР. Он заявил, что сегодня военнослужащие «плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», и выразил уверенность в победе, «как и в 1945 году».
Ранее в Кремле подтвердили, что Владимир Путин примет участие в военном параде. «Будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В этом году Москва не приглашала никого из зарубежных лидеров на празднование Дня Победы, сообщил ранее Песков. Он объяснил это решение тем, что это «не юбилейная дата».
Россия также не приглашена на празднование окончания Второй мировой войны, которое пройдет в Париже 8 мая. Российский посол Алексей Мешков сообщил, что послы и военные атташе ежегодно приглашались на традиционное мероприятие, но в этом году «места не нашлось».