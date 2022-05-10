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Чехия заняла место России в Совете ООН по правам человека

Ведомости

Чехия стала членом Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ) вместо ранее покинувшей организацию России, сообщили РИА «Новости».

За включение Чехии проголосовала генеральная Ассамблея ООН, страна будет исполнять обязанности до 31 декабря 2023 г. После выхода России из совета республика была единственным кандидатом на вхождение в его состав, на голосовании ей было необходимо набрать 97 голов. За вхождение Чехии в совет проголосовали 157.

Вопрос об исключении России из СПЧ ООН был поставлен 6 апреля постоянным представителем США в этой организации Линдой Томас-Гринфилд. По словам пресс-секретаря американского Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден лично поручил постпреду добиться исключения России из СПЧ ООН.

7 апреля Генассамблея ООН приостановила участие России в совете ООН по правам человека. Для исключения страны из совета требуется две трети голосов. «За» приостановление российского членства проголосовали 93 страны, «против» — 24 страны, еще 58 стран воздержались.

В этот же день Россия досрочно прекратила свои полномочия в совете, но осталась наблюдателем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных