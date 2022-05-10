Чехия заняла место России в Совете ООН по правам человека

За включение Чехии проголосовала генеральная Ассамблея ООН, страна будет исполнять обязанности до 31 декабря 2023 г. После выхода России из совета республика была единственным кандидатом на вхождение в его состав, на голосовании ей было необходимо набрать 97 голов. За вхождение Чехии в совет проголосовали 157.