Генштаб Белоруссии: США и союзники наращивают присутствие у границ республики
США и союзники продолжают наращивать присутствие у границ Белоруссии, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны республики, генерал-майор Виктор Гулевич.
По словам Гулевича, западная группировка за последние полгода выросла более чем в два раза «как в количественном, так и в качественном отношении».
В акватории Средиземного и Балтийского морей появились военные с крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. «Увеличение авиационной группировки в странах Польши и Балтии свидетельствует о нарастающей угрозе для республики Беларусь», – заявил начальник Генштаба.
На территории стран, граничащих с Белоруссией, запланировано семь учебных мероприятий, в рамках учений «защитник Европы» будет задействовано до 20000 человек. «При этом отработка вопросов по применению разведывательно-диверсионных сил, высадка десанта, применение сил специальных операций не свидетельствует о миролюбивой направленности данных учений», – считает Гулевич.
Начальник Генштаба отметил, что вооруженные силы разработали комплекс мероприятий для противостояния угрозам. Он уточнил, что на втором этапе проверки сил немедленного реагирования батальонно-тактические группы были выдвинуты на западное и северо-западное направления, эти группы будут усиливать подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.
Ранее 10 мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о начале второго этапа внезапной проверки вооруженных сил республики. Первый этап был анонсирован 4 мая – тогда заявлялось, что целью мероприятия является оценка готовности и способности подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации.
Министерство национальной обороны Польши сообщало о начале военных учений с участием солдат НАТО и стран-партнеров. В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 000 солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7000 польских солдат и 3000 единиц техники.