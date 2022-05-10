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Генштаб Белоруссии: США и союзники наращивают присутствие у границ республики

Ведомости

США и союзники продолжают наращивать присутствие у границ Белоруссии, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны республики, генерал-майор Виктор Гулевич.

По словам Гулевича, западная группировка за последние полгода выросла более чем в два раза «как в количественном, так и в качественном отношении».

В акватории Средиземного и Балтийского морей появились военные с крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. «Увеличение авиационной группировки в странах Польши и Балтии свидетельствует о нарастающей угрозе для республики Беларусь», – заявил начальник Генштаба.

На территории стран, граничащих с Белоруссией, запланировано семь учебных мероприятий, в рамках учений «защитник Европы» будет задействовано до 20000 человек. «При этом отработка вопросов по применению разведывательно-диверсионных сил, высадка десанта, применение сил специальных операций не свидетельствует о миролюбивой направленности данных учений», – считает Гулевич.

Начальник Генштаба отметил, что вооруженные силы разработали комплекс мероприятий для противостояния угрозам. Он уточнил, что на втором этапе проверки сил немедленного реагирования батальонно-тактические группы были выдвинуты на западное и северо-западное направления, эти группы будут усиливать подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.

Ранее 10 мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о начале второго этапа внезапной проверки вооруженных сил республики. Первый этап был анонсирован 4 мая – тогда заявлялось, что целью мероприятия является оценка готовности и способности подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации.

Министерство национальной обороны Польши сообщало о начале военных учений с участием солдат НАТО и стран-партнеров. В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 000 солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7000 польских солдат и 3000 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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