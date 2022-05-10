Генштаб Белоруссии: США и союзники наращивают присутствие у границ республики

Министерство национальной обороны Польши сообщало о начале военных учений с участием солдат НАТО и стран-партнеров. В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 000 солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7000 польских солдат и 3000 единиц техники.