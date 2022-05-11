Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 мая.
Валерий Балан был назначен на должность замдиректора ФСИН в апреле 2019 г. Он также награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Новый глава ФСИН был назначен в октябре 2021 г. Им стал замглавы МВД Аркадий Гостев. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, прошлый глава ведомства Александр Калашников был отправлен в отставку.
В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях.
В декабре в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки заключенных. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что документ будет принят этой весной.