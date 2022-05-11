Пентагон потребовал от Киева контролировать получаемое из США оружие
США требуют от Киева контролировать, куда попадает переданное Соединенными Штатами украинским войскам оружие, заявил на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщают РИА «Новости».
Он отметил, что этот вопрос 10 мая обсуждался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, украинской стороне было заявлено о необходимости подотчетности и контроля над оружием. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», – сказал Остин.
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в связи с началом спецоперации России объявил всеобщую мобилизацию. Глава Украины заявил, что оружие будет выдаваться всем желающим. 18 марта постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что на тот момент на Украине населению было бесконтрольно выдано 25 000 единиц автоматического оружия.
21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание помощи стране. Закон временно снимает часть требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу вооружений, если оно будет поставляться правительству Украины или других стран Восточной Европы, «подвергнувшихся российскому вторжению». 11 мая палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд.