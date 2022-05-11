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Пентагон потребовал от Киева контролировать получаемое из США оружие

Ведомости

США требуют от Киева контролировать, куда попадает переданное Соединенными Штатами украинским войскам оружие, заявил на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщают РИА «Новости».

Он отметил, что этот вопрос 10 мая обсуждался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, украинской стороне было заявлено о необходимости подотчетности и контроля над оружием. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», – сказал Остин.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в связи с началом спецоперации России объявил всеобщую мобилизацию. Глава Украины заявил, что оружие будет выдаваться всем желающим. 18 марта постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что на тот момент на Украине населению было бесконтрольно выдано 25 000 единиц автоматического оружия.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание помощи стране. Закон временно снимает часть требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу вооружений, если оно будет поставляться правительству Украины или других стран Восточной Европы, «подвергнувшихся российскому вторжению». 11 мая палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных