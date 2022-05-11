Пентагон потребовал от Киева контролировать получаемое из США оружие

Он отметил, что этот вопрос 10 мая обсуждался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, украинской стороне было заявлено о необходимости подотчетности и контроля над оружием. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», – сказал Остин.