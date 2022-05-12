«РИА Новости»: российские ПВО сбили две кассетные ракеты на окраине Херсона
Российские средства ПВО сбили две кассетные ракеты над Херсоном, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«По предварительным данным, российские средства ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью», — сообщил собеседник.
Ранее сегодня корреспондент агентства сообщил, что в центре Херсона прогремели сильные взрывы, по предварительным данным, обстрел вели украинские националисты. Сначала раздалось около шести взрывов подряд, они продолжались в течение нескольких минут, добавил корреспондент.
Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, тогда же был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны заявило о полном контроле над городом Херсон.
Сейчас на территории области действуют российская военная комендатура и военно-гражданская администрация во главе с бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо, украинский губернатор Геннадий Латуга покинул территорию и предположительно находится в районах, подконтрольных Киеву. Украинский мэр города Игорь Колыхаев исполнял свои обязанности до конца апреля, однако после отказа сотрудничать с российскими войсками он обратился за указаниями в офис президента Украины, его место занял Александр Кобец.
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область «навсегда», и уже 11 мая замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов на пресс-конференции рассказал, что руководство региона обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России.