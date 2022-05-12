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«РИА Новости»: российские ПВО сбили две кассетные ракеты на окраине Херсона

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Российские средства ПВО сбили две кассетные ракеты над Херсоном, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По предварительным данным, российские средства ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью», — сообщил собеседник.

Ранее сегодня корреспондент агентства сообщил, что в центре Херсона прогремели сильные взрывы, по предварительным данным, обстрел вели украинские националисты. Сначала раздалось около шести взрывов подряд, они продолжались в течение нескольких минут, добавил корреспондент.

Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, тогда же был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны заявило о полном контроле над городом Херсон.

Сейчас на территории области действуют российская военная комендатура и военно-гражданская администрация во главе с бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо, украинский губернатор Геннадий Латуга покинул территорию и предположительно находится в районах, подконтрольных Киеву. Украинский мэр города Игорь Колыхаев исполнял свои обязанности до конца апреля, однако после отказа сотрудничать с российскими войсками он обратился за указаниями в офис президента Украины, его место занял Александр Кобец.

6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область «навсегда», и уже 11 мая замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов на пресс-конференции рассказал, что руководство региона обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России.

Ранее по теме: Власти Московской области пообещали восстановить прилегающие к Мариуполю районы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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