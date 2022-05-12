«РИА Новости»: российские ПВО сбили две кассетные ракеты на окраине Херсона

Сейчас на территории области действуют российская военная комендатура и военно-гражданская администрация во главе с бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо, украинский губернатор Геннадий Латуга покинул территорию и предположительно находится в районах, подконтрольных Киеву. Украинский мэр города Игорь Колыхаев исполнял свои обязанности до конца апреля, однако после отказа сотрудничать с российскими войсками он обратился за указаниями в офис президента Украины, его место занял Александр Кобец.