В Грузии исключили признание референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

«У нас есть наша четкая политика. Конечно же, мы не будем признавать ни де-факто власть, ни де-факто выборы, ни де-факто референдум. В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии», — сказал Кобахидзе (цитата по ТАСС).