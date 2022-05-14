В Грузии исключили признание референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ
Грузия не признает де-факто референдум в Южной Осетии о присоединении к России, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
«У нас есть наша четкая политика. Конечно же, мы не будем признавать ни де-факто власть, ни де-факто выборы, ни де-факто референдум. В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии», — сказал Кобахидзе (цитата по ТАСС).
13 мая действующий президент республики Анатолий Бибилов подписал указ, согласно которому референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет 17 июля 2022 г.
Перед гражданами Южной Осетии будет поставлен вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Решение о проведении референдума принималось, «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией», говорится в документе.
Референдум о присоединении Южной Осетии должен был состояться в 2017 г., но был отложен на неопределенный срок. 30 марта Бибилов заявил, что местные власти предпримут юридические шаги для вступления страны в состав России.
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 31 марта отметил, что «разговоры о проведении какого-либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована». 7 апреля Центризбирком Южной Осетии сообщил о получении ходатайства о регистрации инициативной группы по референдуму о вхождении республики в состав России.
10 апреля в Южной Осетии прошли президентские выборы. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, и во второй тур прошли Бибилов и лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Во втором туре по итогам подсчета 97% бюллетеней лидировал Гаглоев – за него проголосовали 54,2% избирателей, сообщал ТАСС. По данным агентства, инаугурация избранного президента запланирована на 24 мая.