Референдум об объединении с Россией пройдет в Южной Осетии 17 июля

10 апреля в Южной Осетии прошли президентские выборы. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, и во второй тур прошли Бибилов и лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Во втором туре по итогам подсчета 97% бюллетеней лидировал Гаглоев – за него проголосовали 54,2% избирателей, сообщал ТАСС. По данным агентства, инаугурация избранного президента запланирована на 24 мая.