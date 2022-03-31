МИД Грузии назвал неприемлемым референдум о вхождении Южной Осетии в состав России
Разговоры о вхождении Южной Осетии в состав России являются неприемлемыми для властей Грузии, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.
«Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована (признание Россией Южной Осетии. — Прим. ТАСС). У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка», — заявил Залкалиани (цитата по ТАСС).
Накануне глава Южной Осетии Александр Бибилов заявил о намерении предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. Он назвал присоединение к России «стратегической целью» республики и «путем» ее народа. Для этого в Южной Осетии необходимо созвать референдум, сказал он. Пресс-секретарь президента заявила, что референдум состоится после президентских выборов в республике, которые пройдут 10 апреля. Бибилов заявил, что в составе России Южная Осетия может соединиться в один регион с Северной Осетией.
Сенатор Андрей Климов и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров отметили, что для вхождения Южной Осетии в состав России нет никаких правовых препятствий. Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия накануне заявил, что Абхазия не намерена проводить референдум о присоединении к России.
Южная Осетия провозгласила независимость 29 мая 1992 г. в разгар вооруженного конфликта с Грузией, частью которой она являлась до тех пор. В августе 2008 г., в ходе очередного обострения конфликта, Россия ввела в республику военных под предлогом защиты соотечественников и после пяти дней боевых действий вытеснила из нее грузинские войска. 26 августа 2008 г. Россия признала Южную Осетию и другую отделившуюся от Грузии республику, Абхазию, независимыми государствами.