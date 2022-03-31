МИД Грузии назвал неприемлемым референдум о вхождении Южной Осетии в состав России

Накануне глава Южной Осетии Александр Бибилов заявил о намерении предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. Он назвал присоединение к России «стратегической целью» республики и «путем» ее народа. Для этого в Южной Осетии необходимо созвать референдум, сказал он. Пресс-секретарь президента заявила, что референдум состоится после президентских выборов в республике, которые пройдут 10 апреля. Бибилов заявил, что в составе России Южная Осетия может соединиться в один регион с Северной Осетией.