В группу по референдуму Южной Осетии о присоединении к России вошли четыре президента республики

В интервью «РИА Новости» Бибилов заявил, что в республике должны пройти два референдума: первый – по вопросу присоединения к России и второй – по вопросу объединения с Северной Осетией. «Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий – этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий и тогда уже должно быть два референдума», – сказал он.