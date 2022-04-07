В группу по референдуму Южной Осетии о присоединении к России вошли четыре президента республики

В группу по референдуму Южной Осетии о присоединении к России вошли четыре президента республикиДату плебисцита назовут 8 апреля
Центризбирком Южной Осетии получил ходатайство о регистрации инициативной группы по референдуму о вхождении республики в состав России, сообщил «Ведомостям» представитель комиссии. О том, что республика вновь будет инициировать такой плебисцит, сообщал 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов – 10 апреля он будет участвовать в выборах президента республики. Референдум, как ранее сообщала пресс-секретарь Бибилова Дана Гассиева, должен пройти после выборов.
На голосование предложено вынести вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?» В инициативную группу вошли 26 человек: сам Бибилов и его предшественники на посту президента Леонид Тибилов, Людвиг Чибиров и Эдуард Кокойты. Вошел в нее также действующий спикер парламента Алан Тадтаев, а также первый зампред парламента Петр Гассиев, помощник президента Ацамаз Касаев. Инициативная группа, уточнили в ЦИК, в течение месяца должна будет собрать 2000 подписей. Всего в Южной Осетии проживает около 56 000 человек.
В интервью «РИА Новости» Бибилов заявил, что в республике должны пройти два референдума: первый – по вопросу присоединения к России и второй – по вопросу объединения с Северной Осетией. «Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий – этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий и тогда уже должно быть два референдума», – сказал он.
По закону Южной Осетии в течение 15 дней со дня поступления ходатайства ЦИК должен принять решение о регистрации инициативной группы. С этого момента группа вправе начать собирать подписи в поддержку проведения референдума. На это отводится три месяца. После окончания сбора подписей ЦИК проверяет все документы в течение 15 дней и направляет свое заключение президенту. У него будет 10 дней со дня поступления документов, чтобы направить их в верховный суд для проверки. Тот в течение 14 дней направляет президенту Южной Осетии решение о проведении референдума. В течение 10 дней после этого голосование назначается.
Если следовать всем процедурам, то плебисцит по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России может состояться не ранее чем через четыре месяца, т. е. не раньше августа. Депутат заксобрания Северной Осетии Виталий Чельдиев (фракция «Патриоты России») рассказал, что 8 апреля в Цхинвали пройдет конференция сторонников проведения референдума. «Туда приглашены и представители Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. На этом съезде будет озвучена дата проведения референдума», – сообщил он «Ведомостям».
Референдум по вопросу объединения двух регионов должен состояться и в Северной Осетии в случае присоединения Южной Осетии к России, сказал Бибилов. Депутат Госдумы от Северной Осетии Зураб Макиев («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что в российской республике подготовка к референдуму еще не ведется. «Пока Южная Осетия не провела свой референдум, пока не вошла в состав России. Это [будет] первый шаг. До первого странно обсуждать второй», – сказал парламентарий. При этом он отметил, что объединение осетин – «давняя мечта нашего народа и на севере, и на юге».
Южная Осетия провозгласила независимость 29 мая 1992 г., в разгар вооруженного конфликта с Грузией, частью которой она являлась. В 1992 г. в республике уже проходил референдум о присоединении к России, тогда эту идею поддержали 99,89% проголосовавших. В 2002 г. парламент Южной Осетии принял поддержанное Кокойты постановление с просьбой к российским властям принять республику в состав России.
26 августа 2008 г., после пятидневной войны с Грузией, Россия признала Южную Осетию, а также Абхазию независимыми государствами. Референдум о присоединении Южной Осетии должен был состояться в 2017 г., но был отложен на неопределенный срок. Абхазия не заявляла о планах вхождения в состав России. В МИД Грузии ранее заявили, что страна не считает допустимыми разговоры о референдуме в Южной Осетии.