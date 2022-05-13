В Госдуме назвали не вполне своевременной инициативу Бибилова о присоединении Южной Осетии

В Госдуме назвали не вполне своевременной инициативу Бибилова о присоединении Южной ОсетииПроигравший выборы президент республики назначил референдум на 17 июля
Проигравший 8 мая выборы президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о назначении референдума о присоединении республики к России на 17 июля.
«Сегодня указ о проведении референдума получил президентскую подпись – на языке закона, мы выполнили еще одно важнейшее юридическое требование. А на языке народном мы сделали судьбоносный шаг – мы идем домой, мы идем в Россию, – написал он в своем Telegram-канале. – Как гражданин и как президент, я сдержал слово перед лицом моего народа».
Центризбирком Южной Осетии 13 мая утвердил и направил уходящему руководителю республики пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. У Бибилова было десять дней на направление их в Верховный суд республики. Тот рассмотрел материалы в этот же день, и дал добро для назначения даты плебисцита.
Как следует из подписанного Бибиловым указа, перед гражданами Южной Осетии будет поставлен вопрос: «Вы поддерживаете объединение республики Южная Осетия и России?». Решение о проведении референдума принималось, исходя из «исторического стремления народа республики Южная Осетия к воссоединению с Россией», говорится в документе.
Бибилов заявил, что инициирует референдум о присоединении к РФ за две недели до первого тура президентских выборов, 30 марта. В инициативную группу вошли 26 человек: сам Бибилов и его предшественники на посту президента Леонид Тибилов, Людвиг Чибиров и Эдуард Кокойты. Соответствующая заявка в разгар кампании была подана в ЦИК. Оппоненты обвиняли его в использовании темы присоединения к России в качестве предвыборной.
Поддерживал саму инициативу плебисцита и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. «Нельзя же просто так взять и объявить [эту] территорию своей, как делала Грузия, власти которой, игнорируя все нормы международного права, пытались просто уничтожить целый народ и стереть его индивидуальность, – говорил он в интервью "Ведомостям". – Все зависит от волеизъявления самих граждан Южной Осетии».
«Ведомости» направили 13 мая запрос представителю Меняйло, но на момент публикации материала ответ не получили.
Идею референдума сразу же после первого заявления Бибилова одобряли некоторые парламентарии.
«Осетинский народ является разделенным народом, и <...> заявление руководителя республики – это возможность для осетин стать одним большим народом», – говорил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров («Единая России»). Сенатор Андрей Климов (также «Единая Россия») отмечал, что препятствий для вступления республики в состав России нет, но для этого необходимо провести референдум.
13 мая и депутат, и сенатор на звонки «Ведомостей» не ответили. Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) не стал комментировать «Ведомостям» ситуацию с инициативой Бибилова.
Организаторы референдума не ответили себе на вопрос, зачем этот процесс России, заявил «Ведомостям» первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).
«Я с уважением отношусь к Анатолию Ильичу [Бибилову], но сейчас его действия не совсем корректны: если ты проиграл выборы, назначать референдум должен уже новый избранный президент. А если он исходит из желания что-то сделать напоследок, это некрасиво. России этот референдум сейчас ни к месту», – говорит Затулин.
Во втором туре выборов 8 мая победил лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Инаугурация избранного президента запланирована на 24 мая, тогда же прекратятся полномочия Бибилова.
13 мая Гаглоев на звонки «Ведомостей» не ответил, но ранее пояснял, что он не против присоединения с России. Политик напоминал, что референдум с таким вопросом уже прошел в 1992 г. и был, как он говорит, легитимным с международной точки зрения – Грузия, которая не признает независимость республики и считает ее своей территорией, тогда еще даже не была членом ООН.
10 мая Гаглоев говорил «Ведомостям», что готов вести консультации с руководством России по вопросу референдума, но с учетом необходимости «не осложнять положение» Москве. «Воссоединение разделенного народа в составе России остается в повестке любого политика, любого президента [Южной Осетии], решение этого вопроса, конкретные механизмы должны быть согласованы с Москвой», – отмечал он.
МИД России, как и президент Владимир Путин, ситуацию не комментировали. «Я не могу выразить никакую позицию. <...> В данном случае [в случае референдума] речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии. Мы с уважением к этому относимся», – говорил журналистам 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 13 мая Песков на запрос «Ведомостей» не ответил.
Принятие нового субъекта в состав России регулируется ст. 65 Конституции, международными договорами, конституционным законом «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», а также федеральными конституционными законами о принятии в РФ нового субъекта. Для того, чтобы в состав России вошла другая страна, требуется ее инициатива.
Новому субъекту должен быть предоставлен статус республики, если международный договор с Россией не будет предусматривать другого. После получения инициативы от иностранного государства президент по процедуре уведомляет о факте ее получения палаты парламента, правительство и при необходимости может провести с ними консультации.
В случае подписания международного договора о присоединения к России, где обговаривается переходный период интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, он направляется президентом для проверки на соответствие Основному закону в Конституционный суд. Затем договор ратифицируется. Одновременно с международным договором в Госдуму вносится проект федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта.
После его принятия изменения вносятся в ч. 1 ст. 65 Конституции, где перечислены российские регионы и их названия.