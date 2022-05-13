В Госдуме назвали не вполне своевременной инициативу Бибилова о присоединении Южной Осетии

13 мая Гаглоев на звонки «Ведомостей» не ответил, но ранее пояснял, что он не против присоединения с России. Политик напоминал, что референдум с таким вопросом уже прошел в 1992 г. и был, как он говорит, легитимным с международной точки зрения – Грузия, которая не признает независимость республики и считает ее своей территорией, тогда еще даже не была членом ООН.