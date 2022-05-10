Новый президент Южной Осетии вряд ли будет форсировать референдум о присоединении к России

Гаглоев, в свою очередь, осуждал оппонента за использование референдума в качестве предвыборного хода: о присоединении к России Бибилов говорил перед прошлыми президентскими выборами, а также перед выборами в парламент, куда шла созданная им партия «Единая Осетия». Гаглоев подчеркивает, что он не против присоединения. Политик напомнил, что референдум с таким вопросом уже прошел в 1992 г. и был легитимным с международной точки зрения – Грузия, которая не признает независимость республики и считает ее своей территорией, тогда еще даже не была членом ООН. В 1991 г. Южная Осетия заявила о независимости и де-факто живет так до сих пор, Россия признала республику в 2008 г. в результате пятидневной войны с Грузией (проведение выборов в республике МИД Грузии осудил).