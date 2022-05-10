Новый президент Южной Осетии вряд ли будет форсировать референдум о присоединении к России

Новый президент Южной Осетии вряд ли будет форсировать референдум о присоединении к РоссииЭкс-сотрудник КГБ Алан Гаглоев был оппонентом нынешнего главы республики по этому вопросу во время выборов
Центризбирком Южной Осетии к 10 мая обработал 97% протоколов с участков по итогам голосования 8 мая: победу на президентских выборах с отрывом одержал оппозиционный кандидат, лидер парламентской партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Во втором туре он набрал 54,2% голосов, действующий президент Анатолий Бибилов – 43,3%. «Против всех» проголосовало 2,5% граждан Южной Осетии, явка составила 64,75%. Избранный президент вступит в должность в течение 10 дней после того, как ЦИК официально подведет итоги выборов.
Гаглоев набирал больше оппонента и в первом туре (36,9% против 33,5%). Его поддержали и кандидаты, которые выбыли из предвыборной гонки. Одним из ключевых факторов недовольства Бибиловым был эпизод с убийством в отделении милиции в 2020 г. жителя Цхинвала Инала Джабиева, расследование которого президент обещал взять под контроль, но оно так и не завершилось.
В самом Цхинвале Гаглоев набрал больше на абсолютно всех избирательных участках, утверждает экс-советник президента Бибилова Сослан Джусоев. Кроме того, протестное голосование для Южной Осетии в принципе характерно, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Несмотря на то что населения там не очень много и большинство хочет в Россию, местные выборы всегда носят очень протестный характер: в прошлый раз Бибилов выиграл как кандидат протестный, а сейчас проиграл как кандидат власти», – говорит эксперт.
Накануне выборов одним из основных поводов для дискуссии между кандидатами стала Россия. Бибилов заявил, что инициирует референдум о присоединении к РФ. Соответствующая заявка в разгар кампании была подана в ЦИК, и, как пояснил сам Бибилов «Ведомостям», подписей для плебисцита уже собрано в 2 раза больше, чем необходимо по закону. МИД и президент России Владимир Путин инициативу не комментировали, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что Москва с уважением отнесется к выбору осетинского народа.
Гаглоев, в свою очередь, осуждал оппонента за использование референдума в качестве предвыборного хода: о присоединении к России Бибилов говорил перед прошлыми президентскими выборами, а также перед выборами в парламент, куда шла созданная им партия «Единая Осетия». Гаглоев подчеркивает, что он не против присоединения. Политик напомнил, что референдум с таким вопросом уже прошел в 1992 г. и был легитимным с международной точки зрения – Грузия, которая не признает независимость республики и считает ее своей территорией, тогда еще даже не была членом ООН. В 1991 г. Южная Осетия заявила о независимости и де-факто живет так до сих пор, Россия признала республику в 2008 г. в результате пятидневной войны с Грузией (проведение выборов в республике МИД Грузии осудил).
Гаглоев сообщил, что в настоящее время готов вести консультации с руководством России по этому вопросу с учетом необходимости «не осложнять положение» Москве. «Взаимоотношения с Россией – это основная линия нашей внешнеполитической деятельности, она не может измениться со сменой президента республики. Россия – наш стратегический союзник, доверительные отношения с ней – залог существования республики», – заявил он «Ведомостям». Гаглоев отметил, что так как Южная Осетия «является своеобразной «витриной» пророссийского курса», то он видит «союзнический долг в том, чтобы в республике главенствовала законность, соблюдались права человека, была стабильность – и политическая, и экономическая». «Это особенно актуально с учетом той сложной внешнеполитической ситуации, в которой находится наш стратегический союзник. Воссоединение разделенного народа в составе России остается в повестке любого политика, любого президента, решение этого вопроса, конкретные механизмы должны быть согласованы с Москвой», – подчеркнул он.
Близкий к избранному президенту Южной Осетии источник поясняет, что политик понимает нежелание России осложнять отношения с Грузией в период спецоперации на Украине, поэтому в первую очередь республика заинтересована в продолжении тесного сотрудничества, более 80% ее бюджета составляет финансовая помощь из России. «Хотя Москва делала ставку на Бибилова, они вполне готовы работать и с Гаглоевым», – подчеркнул собеседник. 9 и 10 мая избранный президент, как сообщают два близких к нему источника, провел в российском посольстве в Цхинвале. Путин 10 мая направил Гаглоеву поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду, что новый президент будет выступать за дальнейшее укрепление отношений между странами, которые основаны на принципах союзничества и стратегического партнерства.
«Сейчас все взоры устремлены на Украину, на Донецк и Луганск, процессы в Южной Осетии мало кого [сейчас] заинтересуют, кроме того, республика и так в сфере влияния Москвы», – считает Макаркин.
41-летний Гаглоев – бывший сотрудник республиканского КГБ, о его биографии известно мало. Он родился в Цхинвале, там же получил два образования – юридическое и экономическое. В 2003 г. проходил курсы повышения квалификации по президентской программе подготовки кадров во Владикавказе. В 2002 г. Гаглоев пришел на работу в министерство экономического развития Южной Осетии, в КГБ перешел в 2004 г. Он уже принимал участие в президентских выборах в 2017 г., но не был зарегистрирован ЦИК. Гаглоев сообщил, что намерен формировать новую команду на посту президента. «Формироваться она будет исходя из профессиональных качеств. В нее войдут и те, кто уже работает на разных должностях и зарекомендовал себя с наилучшей стороны, и новые люди», – пояснил он.
Бибилов пока не заявлял о дальнейших планах. Его пресс-секретарь Дина Гассиева сообщила, что «решения будут приняты в ближайшее время».