Анатолий Бибилов и Сергей Меняйло выступили за объединение осетинского народа

Анатолий Бибилов и Сергей Меняйло выступили за объединение осетинского народаЮжная Осетия подняла вопрос о вхождении в состав России, в Кремле отнеслись к этому «с уважением»
В Кремле не стали однозначно комментировать заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о намерении республики войти в состав России. «Я не могу выразить никакую позицию. В этом плане никаких юридических и иных действий не предпринималось. В данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии. Мы с уважением к этому относимся», – заявил журналистам 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зампред комитета по делам СНГ Артем Туров высказал уверенность в том, что «и народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение». «Осетинский народ является разделенным народом, и <...> заявление руководителя республики – это возможность для осетин стать одним большим народом», – заявил он.
Бибилов выступил вечером 30 марта. Его заявление опубликовала пресс-служба «Единой России»: «Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины – России». Бибилов напомнил, что Южная Осетия неоднократно заявляла, что хочет войти в состав России, и в 2014 г. у нее появилась такая возможность, когда Крым присоединился к РФ. «Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», – подчеркнул Бибилов.
Южная Осетия провозгласила независимость 29 мая 1992 г., в разгар вооруженного конфликта с Грузией, частью которой она являлась. В 1992 г. в республике уже проходил референдум о присоединении к России, тогда эту идею поддержали 99,89% проголосовавших. 26 августа 2008 г., после пятидневной войны с Грузией, Россия признала Южную Осетию, а также Абхазию независимыми государствами.
Тогда же был принят первый план помощи республике для восстановления инфраструктуры. Бюджет Южной Осетии зависит от безвозмездных поступлений из РФ более чем на 90%, писал «Коммерсантъ». Независимость Южной Осетии кроме России признают лишь Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. По данным переписи населения от 2015 г., в Южной Осетии проживает 53 000 человек.
В последние годы вопрос присоединения Южной Осетии поднимался неоднократно. Референдум должен был состояться в 2017 г., но в итоге был «отложен» на неопределенный срок. Сенатор Андрей Климов заявил, что для вхождения Южной Осетии в состав России «нет никаких правовых препятствий».
Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева.
В случае вхождения Южной Осетии в состав России, по словам Бибилова, республика могла бы объединиться с Северной Осетией. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поддержал возможность объединения республик. Он заявил, что «в различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ».
«Осетины на Юге и Севере никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями, – заявил Меняйло. – Но это никогда не влияло на желание осетин – быть единым целым, единой семьей. Собственно, мы так и живем: работаем во Владикавказе, а дом – в Цхинвале, на выходные – туда, или наоборот».
Прямой зависимости между предложенным Бибиловым референдумом и специальной военной операцией на Украине нет, кроме того, на территории Южной Осетии сейчас мир, говорит исполнительный директор Института развития парламентаризма Сергей Малахов. «Но одного референдума недостаточно, чтобы принять решение о вхождении республики в состав России, – напоминает эксперт. – Соответствующие решения должны принять президент, Конституционный суд, парламент».
То, как именно это будет происходить, – вопрос не только политики, но и эстетики, отмечает Малахов: «Например, вступление в состав России одной Южной Осетии может быть сигналом другим республикам (которые еще не провели соответствующие референдумы. – «Ведомости»), что мы в теории готовы принять всех, но также этот вопрос может быть подвешен на паузу в ожидании парада вступлений в состав России».
Многие видят в этот период возможность разрешить замороженные территориальные споры, отметил эксперт: «Уже сейчас это видно по политической активизации в Сербии. Возможно, увидим и политические высказывания со стороны Приднестровья».
Абхазия присоединяться к России не намерена. Во всяком случае, об этом сказал спикер парламента республики Валерий Кварчия. В Грузии, которая независимость республик не признает, заявления властей Осетии назвали неприемлемыми. Об этом сказал вице-премьер, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.