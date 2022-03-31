Анатолий Бибилов и Сергей Меняйло выступили за объединение осетинского народа

Бибилов выступил вечером 30 марта. Его заявление опубликовала пресс-служба «Единой России»: «Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины – России». Бибилов напомнил, что Южная Осетия неоднократно заявляла, что хочет войти в состав России, и в 2014 г. у нее появилась такая возможность, когда Крым присоединился к РФ. «Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», – подчеркнул Бибилов.