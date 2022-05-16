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Правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО

Ведомости

Правительство Швеции приняло окончательное решение о подаче заявки на вступление в НАТО, заявила премьер-министр королевства Магдалена Андерссон.

«Подавляющее большинство в шведском риксдаге (однопалатный парламент) высказалось за то, чтобы Швеция вступала в НАТО. Посол Швеции в альянсе скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление», — подчеркнула Андерссон (цитата по ТАСС).

15 мая власти Финляндии также официально объявили о решении подать заявку на вступление в альянс. В тот же день президент страны Саули Ниинистё заявил президенту России Владимиру Путину по телефону, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в Североатлантический альянс, и спецоперация на Украине «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью» в стране. Путин назвал отказ от политики нейтралитета ошибочным, потому что никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Швеция и Финляндия, если подадут заявки на вступление в НАТО, получат определенную поддержку со стороны альянса уже в переходный период — с момента подачи и до момента одобрения парламентами всех стран альянса. По его словам, обе страны уже сейчас отвечают почти всем стандартам НАТО. «Если они решат присоединиться, то это укрепит НАТО и безопасность в Европе», — отметил Столтенберг. 

Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь подчеркивал, что курс правительств ранее нейтральных Швеции и Финляндии на вступление в НАТО на фоне спецоперации России на Украине является ошибкой. Он также отметил, что намерение двух скандинавских стран вступить в НАТО — «отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире, в частности, в странах Северной Европы».

Ранее по теме: Путин: у России нет проблем с Финляндией и Швецией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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