Правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Швеция и Финляндия, если подадут заявки на вступление в НАТО, получат определенную поддержку со стороны альянса уже в переходный период — с момента подачи и до момента одобрения парламентами всех стран альянса. По его словам, обе страны уже сейчас отвечают почти всем стандартам НАТО. «Если они решат присоединиться, то это укрепит НАТО и безопасность в Европе», — отметил Столтенберг.