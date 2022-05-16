Правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО
Правительство Швеции приняло окончательное решение о подаче заявки на вступление в НАТО, заявила премьер-министр королевства Магдалена Андерссон.
«Подавляющее большинство в шведском риксдаге (однопалатный парламент) высказалось за то, чтобы Швеция вступала в НАТО. Посол Швеции в альянсе скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление», — подчеркнула Андерссон (цитата по ТАСС).
15 мая власти Финляндии также официально объявили о решении подать заявку на вступление в альянс. В тот же день президент страны Саули Ниинистё заявил президенту России Владимиру Путину по телефону, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в Североатлантический альянс, и спецоперация на Украине «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью» в стране. Путин назвал отказ от политики нейтралитета ошибочным, потому что никаких угроз безопасности Финляндии не существует.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Швеция и Финляндия, если подадут заявки на вступление в НАТО, получат определенную поддержку со стороны альянса уже в переходный период — с момента подачи и до момента одобрения парламентами всех стран альянса. По его словам, обе страны уже сейчас отвечают почти всем стандартам НАТО. «Если они решат присоединиться, то это укрепит НАТО и безопасность в Европе», — отметил Столтенберг.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь подчеркивал, что курс правительств ранее нейтральных Швеции и Финляндии на вступление в НАТО на фоне спецоперации России на Украине является ошибкой. Он также отметил, что намерение двух скандинавских стран вступить в НАТО — «отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире, в частности, в странах Северной Европы».