Орбан назвал антироссийские санкции эффективными только на бумаге
Санкции против России эффективны только на бумаге, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как "проваливался" тот, кто ее вводил», — заявил Орбан (цитата по «РИА Новости»).
Накануне президент Сербии Александр Вучич также заявил, что республика будет сопротивляться введению санкций против России, страна «страшно много терпит», не прибегая к ограничениям. В конце марта сербский президент назвал требования западных стран к Сербии о поддержке антироссийских санкций несправедливыми. Страна не входит в Евросоюз и пережила агрессию НАТО в 1999 г., объяснил он тогда свою позицию.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел пять пакетов санкций и сейчас согласовывает шестой. 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что члены Евросоюза не смогли договориться об условиях нового санкционного пакета, однако обсуждения продолжаются.