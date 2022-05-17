Сенат США рассмотрит законопроект о выделении Украине дополнительных $40 млрд
Законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на сумму $40 млрд прошел процедурное голосование в сенате США, сообщил телеканал C-SPAN. 17 мая должно состояться итоговое голосование по документу.
Изначально президент США Джо Байден запросил у конгресса $33 млрд для оказания помощи Украине, однако конгресс согласился выделить дополнительно еще почти $7 млрд. Издание Politico отметило, что итоговый пакет составил более 5% от всего текущего военного бюджета США размером в $782 млрд.
11 мая палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд. «За» проголосовали 368 конгрессменов, высказались против 57.
Однако 13 мая сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал принятие документа, пока в него не добавят предложение о том, что оборонные расходы, связанные с Украиной, будет контролировать генеральный инспектор. Пол отметил, что такие траты нужно контролировать, так как с конца 2021 г. вместе с новым законопроектом они достигнут $60 млрд, что «больше всего военного бюджета России».