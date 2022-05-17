Сенат США рассмотрит законопроект о выделении Украине дополнительных $40 млрд

Однако 13 мая сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал принятие документа, пока в него не добавят предложение о том, что оборонные расходы, связанные с Украиной, будет контролировать генеральный инспектор. Пол отметил, что такие траты нужно контролировать, так как с конца 2021 г. вместе с новым законопроектом они достигнут $60 млрд, что «больше всего военного бюджета России».