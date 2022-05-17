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Сенат США рассмотрит законопроект о выделении Украине дополнительных $40 млрд

Ведомости

Законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на сумму $40 млрд прошел процедурное голосование в сенате США, сообщил телеканал C-SPAN. 17 мая должно состояться итоговое голосование по документу.

Изначально президент США Джо Байден запросил у конгресса $33 млрд для оказания помощи Украине, однако конгресс согласился выделить дополнительно еще почти $7 млрд. Издание Politico отметило, что итоговый пакет составил более 5% от всего текущего военного бюджета США размером в $782 млрд.

11 мая палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд. «За» проголосовали 368 конгрессменов, высказались против 57.

Однако 13 мая сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал принятие документа, пока в него не добавят предложение о том, что оборонные расходы, связанные с Украиной, будет контролировать генеральный инспектор. Пол отметил, что такие траты нужно контролировать, так как с конца 2021 г. вместе с новым законопроектом они достигнут $60 млрд, что «больше всего военного бюджета России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных