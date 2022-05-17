Власти Мали сообщили о попытке военного госпереворота
Группа офицеров в ночь на 12 мая «при поддержке одного западного государства» пыталась совершить государственный переворот с целью «подорвать возрождение Мали». Об этом заявили в переходном военном правительстве Ассими Гоиты, в свою очередь свергнувшем прежнее военное правительство Ибрагима Бубакара Кейты, передает местное издание Jeune Afrique.
Как сообщил представитель нынешнего правительства полковник Абдулай Майги, попытка переворота стала делом рук «небольшой группы антипрогрессивных офицеров и унтер-офицеров». Ни их личности, ни их количество не называются, но некоторые из этих военнослужащих были «арестованы и будут переданы в распоряжение правосудия».
«Страна Запада», которая стоит за переворотом, также не была названа, однако еще 13 мая правительство организовало антифранцузскую демонстрацию под лозунгами окончательного прекращения военного присутствия Парижа в стране. В середине февраля Франция приняла решение об окончательном выводе своих военных, участвовавших в антитеррористических операциях «Бархан» и «Такуба» к июню, большая часть военнослужащих уже была выведена осенью-зимой 2021 г.
Летом 2020 г. в Мали военными, в числе которых был действующий глава переходного правительства Гоита, было свергнуто гражданское правительство президента Ибрагима Бубакара Кейы (правил с 2013 г.). Главой государства назначили Ба Ндао, а Гоита стал вице-президентом. В мае 2021 г. по указанию Гоиты военные задержали Ба Ндао и главу временного правительства Моктара Уана. К власти пришел Гоита, а Кейта умер в январе этого года.
13 декабря Париж, настаивавший на выводе из страны «российских наемников», вместе с остальными членами ЕС ввел санкции против так называемой российской ЧВК «Вагнер» и высокопоставленных лиц из переходного правительства Гоиты. 10 января чрезвычайный саммит Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) принял решение разорвать дипотношения с Бамако, закрыть границы и ввести санкции. Решение стало ответом на предложение Мали перенести выборы с февраля 2022 г. на декабрь 2025 г.