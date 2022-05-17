Госдума приняла постановление о прекращении полномочий Жириновского
Депутаты Госдумы приняли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Владимира Жириновского в связи с его смертью, следует из материалов, размещенных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Госдума приняла символичное и печальное для ЛДПР решение. С Владимира Вольфовича Жириновского были сняты полномочия депутата», – сообщили в Telegram-канале партии.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. после продолжительной болезни. Как ранее сообщали «Ведомости», все кадровые решения в ЛДПР были отложены, пока не пройдет 40 дней со дня смерти политика.
27 мая пройдет внеочередной съезд партии, на котором будет решаться вопрос об избрании нового председателя. Заявления о планах баллотироваться на пост председателя ЛДПР сделали экс-депутаты Госдумы Александр Шерин, Виталий Золочевский и музыкант Стас Барецкий.