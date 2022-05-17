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Госдума приняла постановление о прекращении полномочий Жириновского

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Владимира Жириновского в связи с его смертью, следует из материалов, размещенных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Госдума приняла символичное и печальное для ЛДПР решение. С Владимира Вольфовича Жириновского были сняты полномочия депутата», – сообщили в Telegram-канале партии.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. после продолжительной болезни. Как ранее сообщали «Ведомости», все кадровые решения в ЛДПР были отложены, пока не пройдет 40 дней со дня смерти политика.

27 мая пройдет внеочередной съезд партии, на котором будет решаться вопрос об избрании нового председателя. Заявления о планах баллотироваться на пост председателя ЛДПР сделали экс-депутаты Госдумы Александр Шерин, Виталий Золочевский и музыкант Стас Барецкий.

Ранее по теме: На пост председателя ЛДПР претендуют экс-депутаты Шерин, Золочевский и шоумен Барецкий

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных