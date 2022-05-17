Патрушев заявил о срыве планов Запада по смене власти в России
Запад стремился создать условия для установления в России подконтрольного себе режима, однако эти планы сорвала специальная военная операция на Украине, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.
«В конечном итоге Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств», - подчеркнул Патрушев (цитата по ТАСС).
По его словам, Москва была вынуждена начать специальную военную операцию, потому что уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам России вышли на уровень, который грозил самой государственности страны и ее существованию. В целом Патрушев обратил внимание, что «мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна».
Выступая 9 мая на параде Победы на Красной площади в Москве, президент Владимир Путин заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Глава государства напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, РФ призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».
Он упомянул, что в Киеве говорили о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал «активное военное освоение» прилегающих к России территорий. В результате, по словам Путина, «планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза».