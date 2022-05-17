Патрушев заявил о срыве планов Запада по смене власти в России

Выступая 9 мая на параде Победы на Красной площади в Москве, президент Владимир Путин заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Глава государства напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, РФ призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».