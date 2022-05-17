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Патрушев заявил о срыве планов Запада по смене власти в России

Ведомости

Запад стремился создать условия для установления в России подконтрольного себе режима, однако эти планы сорвала специальная военная операция на Украине, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«В конечном итоге Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств», - подчеркнул Патрушев (цитата по ТАСС).

По его словам, Москва была вынуждена начать специальную военную операцию, потому что уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам России вышли на уровень, который грозил самой государственности страны и ее существованию. В целом Патрушев обратил внимание, что «мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна».

Выступая 9 мая на параде Победы на Красной площади в Москве, президент Владимир Путин заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Глава государства напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, РФ призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».

Он упомянул, что в Киеве говорили о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал «активное военное освоение» прилегающих к России территорий. В результате, по словам Путина, «планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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