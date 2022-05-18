Захарова ответила на заявление Зеленского о плане вывода боевиков с «Азовстали»

На следующий день российская сторона сообщила, что украинские военные на «Азовстали» начали сдаваться: сдались в плен 265 человек, в том числе 51 тяжелораненый. Их отправили в больницу в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».