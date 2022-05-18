Захарова ответила на заявление Зеленского о плане вывода боевиков с «Азовстали»
Киев выдает выполнение плана вывода украинских военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, предложенного Россией, за свою спецоперацию по спасению войск, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, таким образом Киев «демонстрирует свою ложь и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время». Операцию по выводу украинских формирований с территории «Азовстали» Россия предлагала провести в таком же формате с апреля и каждый день объявляла гуманитарные коридоры, заявила Захарова.
Вечером 16 мая Минобороны России заявило, что стороны достигли договоренности с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинскими силами о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, добавили в министерстве.
На следующий день российская сторона сообщила, что украинские военные на «Азовстали» начали сдаваться: сдались в плен 265 человек, в том числе 51 тяжелораненый. Их отправили в больницу в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».