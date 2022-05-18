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Захарова ответила на заявление Зеленского о плане вывода боевиков с «Азовстали»

Ведомости

Киев выдает выполнение плана вывода украинских военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, предложенного Россией, за свою спецоперацию по спасению войск, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, таким образом Киев «демонстрирует свою ложь и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время». Операцию по выводу украинских формирований с территории «Азовстали» Россия предлагала провести в таком же формате с апреля и каждый день объявляла гуманитарные коридоры, заявила Захарова.

Вечером 16 мая Минобороны России заявило, что стороны достигли договоренности с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинскими силами о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, добавили в министерстве.

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На следующий день российская сторона сообщила, что украинские военные на «Азовстали» начали сдаваться: сдались в плен 265 человек, в том числе 51 тяжелораненый. Их отправили в больницу в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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