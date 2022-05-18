Кадыров заявил о необходимости «мобилизации» вокруг президента России

11 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин не планирует вводить военное положение на территории страны или в отдельных регионах на фоне спецоперации на Украине. 4 мая Песков назвал чушью публикации СМИ о том, что Путин 9 мая может объявить о каком-либо решении по спецоперации на Украине, в том числе о мобилизации или войне. Аналогичное заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее подобная информация появилась в ряде западных СМИ.