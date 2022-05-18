Кадыров заявил о необходимости «мобилизации» вокруг президента России
Необходимость в мобилизации в России сейчас отсутствует, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на марафоне «Новые горизонты».
«Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — подчеркнул Кадыров (цитата по ТАСС).
11 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин не планирует вводить военное положение на территории страны или в отдельных регионах на фоне спецоперации на Украине. 4 мая Песков назвал чушью публикации СМИ о том, что Путин 9 мая может объявить о каком-либо решении по спецоперации на Украине, в том числе о мобилизации или войне. Аналогичное заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее подобная информация появилась в ряде западных СМИ.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и проведение комплекса мероприятий по переводу экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе граждане обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией.