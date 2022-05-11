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Кремль: Путин не планирует вводить военное положение

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует вводить военное положение на территории страны или в отдельных регионах на фоне спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос о планах по мобилизации. При этом представитель Кремля посоветовал всем ориентироваться на заявления президента, который «повторял и совсем недавно еще раз подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану».

4 мая Песков назвал чушью публикации СМИ о том, что Путин 9 мая может объявить о каком-либо решении по спецоперации на Украине, в том числе о мобилизации или войне. Аналогичное заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее подобная информация появилась в ряде западных СМИ.

Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и проведение комплекса мероприятий по переводу экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе граждане обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.

Ранее по теме: Спикер Госдумы Володин заявил об отсутствии планов по мобилизации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных