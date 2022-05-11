Кремль: Путин не планирует вводить военное положение

«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос о планах по мобилизации. При этом представитель Кремля посоветовал всем ориентироваться на заявления президента, который «повторял и совсем недавно еще раз подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану».