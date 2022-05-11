Кремль: Путин не планирует вводить военное положение
Президент России Владимир Путин не планирует вводить военное положение на территории страны или в отдельных регионах на фоне спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос о планах по мобилизации. При этом представитель Кремля посоветовал всем ориентироваться на заявления президента, который «повторял и совсем недавно еще раз подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану».
4 мая Песков назвал чушью публикации СМИ о том, что Путин 9 мая может объявить о каком-либо решении по спецоперации на Украине, в том числе о мобилизации или войне. Аналогичное заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее подобная информация появилась в ряде западных СМИ.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и проведение комплекса мероприятий по переводу экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе граждане обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.