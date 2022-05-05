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Спикер Госдумы Володин заявил об отсутствии планов по мобилизации

Ранее об этом же говорил пресс-секретарь президента Песков
Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

Мобилизации в России быть не должно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире радио «Комсомольская правда». «Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу», – заявил Володин, отвечая на вопрос журналистов, может ли быть быть объявлена мобилизация в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг информацию о возможности мобилизации в стране. «Это чушь», – ответил Песков на вопрос журналистов о том, какова вероятность, что это, в частности, произойдет 9 мая.

Песков опроверг данные о планах объявить мобилизацию 9 мая

3 мая американский телеканал CNN сообщил, что в России якобы могут объявить мобилизацию 9 мая. Телеканал сослался на заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, который высказывал такое предположение. 

Введение мобилизации регламентирует одноименный закон. Объявить о таком решении может только президент в трех случаях: агрессия против России, ее непосредственная угроза или возникновение вооруженных конфликтов, также направленных против РФ. Мобилизация может быть общей и частичной, этот вопрос, а также категории граждан, которые под нее попадают, также определяет глава государства.

Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и проведение комплекса мероприятий по переводу экономики и работу органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе граждане обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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