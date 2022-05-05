Спикер Госдумы Володин заявил об отсутствии планов по мобилизации

Введение мобилизации регламентирует одноименный закон. Объявить о таком решении может только президент в трех случаях: агрессия против России, ее непосредственная угроза или возникновение вооруженных конфликтов, также направленных против РФ. Мобилизация может быть общей и частичной, этот вопрос, а также категории граждан, которые под нее попадают, также определяет глава государства.