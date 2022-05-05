Спикер Госдумы Володин заявил об отсутствии планов по мобилизации

Спикер Госдумы Володин заявил об отсутствии планов по мобилизацииРанее об этом же говорил пресс-секретарь президента Песков
Мобилизации в России быть не должно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире радио «Комсомольская правда». «Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу», – заявил Володин, отвечая на вопрос журналистов, может ли быть быть объявлена мобилизация в России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг информацию о возможности мобилизации в стране. «Это чушь», – ответил Песков на вопрос журналистов о том, какова вероятность, что это, в частности, произойдет 9 мая.
3 мая американский телеканал CNN сообщил, что в России якобы могут объявить мобилизацию 9 мая. Телеканал сослался на заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, который высказывал такое предположение.
Введение мобилизации регламентирует одноименный закон. Объявить о таком решении может только президент в трех случаях: агрессия против России, ее непосредственная угроза или возникновение вооруженных конфликтов, также направленных против РФ. Мобилизация может быть общей и частичной, этот вопрос, а также категории граждан, которые под нее попадают, также определяет глава государства.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и проведение комплекса мероприятий по переводу экономики и работу органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе граждане обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.