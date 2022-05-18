Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за покушение на теракт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил правки в Уголовный кодекс республики, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение актов терроризма. Такой документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. Законопроект ранее был одобрен верхней и нижней палатами Национального собрания Белоруссии.
В соответствии с внесенными изменениями, высшая мера наказания предусматривается в случае:
- приготовление к покушению на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны;
Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где сохранилась смертная казнь. Ее могут назначить мужчинам, совершившим преступление после 18 лет и на момент вынесения приговора не достигшим 65 лет.
17 марта Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича за призыв к совершению терактов на объектах Белорусской железной дороги. Это произошло после того, как Арестович записал видеообращение, в котором призвал украинцев начать «рельсовую войну», уничтожая те участки железной дороги в стране, по которым происходит снабжение российских войск. В особенности он отметил направление Крым — Мелитополь. Он также призвал жителей Белоруссии к «партизанской рельсовой войне», подчеркнув, что «портить железные дороги по всей стране, наверно, все-таки не надо».