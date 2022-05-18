Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за покушение на теракт

17 марта Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича за призыв к совершению терактов на объектах Белорусской железной дороги. Это произошло после того, как Арестович записал видеообращение, в котором призвал украинцев начать «рельсовую войну», уничтожая те участки железной дороги в стране, по которым происходит снабжение российских войск. В особенности он отметил направление Крым — Мелитополь. Он также призвал жителей Белоруссии к «партизанской рельсовой войне», подчеркнув, что «портить железные дороги по всей стране, наверно, все-таки не надо».