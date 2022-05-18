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Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за покушение на теракт

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил правки в Уголовный кодекс республики, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение актов терроризма. Такой документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. Законопроект ранее был одобрен верхней и нижней палатами Национального собрания Белоруссии.

В соответствии с внесенными изменениями, высшая мера наказания предусматривается в случае:

  • приготовление к покушению на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны;

  • подготовка к покушению на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;

  • приготовление покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью для оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения.

    • Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где сохранилась смертная казнь. Ее могут назначить мужчинам, совершившим преступление после 18 лет и на момент вынесения приговора не достигшим 65 лет.

    17 марта Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича за призыв к совершению терактов на объектах Белорусской железной дороги. Это произошло после того, как Арестович записал видеообращение, в котором призвал украинцев начать «рельсовую войну», уничтожая те участки железной дороги в стране, по которым происходит снабжение российских войск. В особенности он отметил направление Крым — Мелитополь. Он также призвал жителей Белоруссии к «партизанской рельсовой войне», подчеркнув, что «портить железные дороги по всей стране, наверно, все-таки не надо».

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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