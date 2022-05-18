Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений.