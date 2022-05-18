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Политика

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован

Ведомости

Обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в эфире канала Rai News 24.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — подчеркнул еврокомиссар. 

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений.

Одной из стран, выступающих против эмбарго на российские энергоносители, является Венгрия. Премьер-министр республики Виктор Орбан ранее заявлял о неготовности страны поддержать эмбарго на российскую нефть. По его словам, предлагаемые санкции потребуют от Венгрии проведения серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей.

17 мая президент России Владимир Путин отметил, что, отказываясь от российских энергоносителей, европейские страны игнорируют наносимый собственной экономике урон.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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