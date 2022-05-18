Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован
Обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в эфире канала Rai News 24.
«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — подчеркнул еврокомиссар.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений.
Одной из стран, выступающих против эмбарго на российские энергоносители, является Венгрия. Премьер-министр республики Виктор Орбан ранее заявлял о неготовности страны поддержать эмбарго на российскую нефть. По его словам, предлагаемые санкции потребуют от Венгрии проведения серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей.
17 мая президент России Владимир Путин отметил, что, отказываясь от российских энергоносителей, европейские страны игнорируют наносимый собственной экономике урон.