В МИДе заявили о готовности продолжить переговоры с Украиной

Ранее Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговоров с Москвой, сейчас процесс не продолжается. Украинская сторона также не ответила на предложения Москвы, которые МИД передал в середине апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о мирном соглашении не продвигаются, потому что Киев не хочет продолжать их.