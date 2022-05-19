В МИДе заявили о готовности продолжить переговоры с Украиной
Москва готова продолжить переговоры, как только Киев выразит готовность к ним вернуться, сообщил журналистам замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно», — заявил Руденко (цитата по ТАСС). По его словам, «главное, чтобы было, что обсуждать».
Ранее Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговоров с Москвой, сейчас процесс не продолжается. Украинская сторона также не ответила на предложения Москвы, которые МИД передал в середине апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о мирном соглашении не продвигаются, потому что Киев не хочет продолжать их.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что дипломатическое решение конфликта может быть только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих».